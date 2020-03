Anne Wünsche: Schwanger? Nun spricht sie endlich Klartext!

Schon länger wird spekuliert: Ist Anne Wünsche etwa wieder schwanger? Kürzlich machte sie sogar einen Test – ob dieser positiv oder negativ ausfiel, hat die Influencerin vorerst nicht verraten. Doch nun hat sie das Geheimnis endlich gelüftet!

Mit ihren zwei Kids ist Anne Wünsche eigentlich total happy. Eigentlich hatte sie mit der Familienplanung in den vergangenen Jahren abgeschlossen und wollte kein drittes Baby mehr – doch dann hat sie ihre Meinung geändert. Tatsächlich könnte sich die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ noch ein weiteres Kind vorstellen, wie sie mal bei Instagram verriet. Ist es nun sogar schon so weit? Anne Wünsche hat nämlich einen Schwangerschaftstest gemacht und enthüllt, wie das Ergebnis ausgefallen ist.

So fiel das Ergebnis aus

„Ehrlich gesagt, bin ich ziemlich nervös, aber ich mach‘ jetzt mal den Test“, sagt Anne Wünsche in einem YouTube-Clip. Und dann stellt die Beauty klar: „Es ist nur ein Strich, oh mein Gott, ich dachte ganz kurz: Scheiße, was machst du jetzt, wenn da zwei Striche sind. Aber das ist eindeutig nur ein Strich, in mir steckt kein Baby.“

Derzeit ist kein drittes Kind unterwegs

Anne Wünsche ist also definitiv NICHT schwanger – mit den Gerüchten hat die YouTuberin also nun endgültig aufgeräumt. Ein drittes Kind ist also derzeit nicht unterwegs – aber wie hat sie auf das negative Ergebnis reagiert? Ihre Gefühlslage ist derzeit ziemlich durcheinander.

Anne Wünsche beschreibt ihre Gefühle

„Ich bin megaglücklich, doch, ich bin megaglücklich, aber auch ein bisschen traurig. Wäre jetzt auch cool gewesen, wäre schwierig, aber… ach, diese Enttäuschung danach, was ist los, eigentlich müsste ich mich voll freuen, aber irgendwie ist ein bedrückendes Gefühl in mir“, so Anne Wünsche. Offenbar scheint sie sich derzeit einen weiteren Spross zu wünschen – aber was nicht ist, kann ja noch werden… Schon gelesen? Anne Wünsche: Sie war schwanger von ihrer Affäre!