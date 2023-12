Mord in Shopping-Mall: Influencerin von eigenem Ehemann erschossen!

Sie wollte zu Weihnachten mit ihrer Tochter frühstücken und dann kam es zu einem eiskalten Mord: Influencerin Theresa Cachuela wurde von ihrem eigenen Ehemann in einer Shopping-Mall in Honululu (Hawaii) erschossen.

Der Ehemann, welcher von Theresa Cachuela getrennt lebte, beging die schreckliche Tat vor den Augen der elfjährigen Tochter. Laut dem Portal TMZ wurde die bekannte Persönlichkeit noch am Tatort für tot erklärt. Kurze Zeit später wurde auch der Ehemann tot aufgefunden. Zwar wird der Todesfall polizeilich untersucht, die Ermittler gehen jedoch von Selbstmord aus. Offenbar habe er sich erschossen.

Laut Medienberichten hatte Theresa Cachuela einige Wochen vor ihrem Tod eine einstweilige Verfügung gegen den Ehemann erwirkt – dieser wurde auch stattgegeben. Grund dafür war die Drohung des Mannes, sich vor den Augen der Tochter mit einem Messer umzubringen. Der Ehemann wurde daraufhin aufgefordert, seine Waffen abzugeben.

Ihre Mutter sammelt Spenden für die Beerdigung

Die Mutter von Theresa Cachuela hat eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um Spenden für die Beerdigung zu sammeln. „Sie wollte an diesem Morgen mit mir frühstücken, weil ich ihr und meinen Enkelkindern ihre Weihnachtsgeschenke geben wollte“, heißt es darin. Sie kritisiert außerdem das Rechtssystem: „Meine Tochter hat das nicht verdient. Sie hat sich so sehr bemüht, Hilfe zu bekommen, aber das Justizsystem hat sie im Stich gelassen.“ Das Spendenziel wurde mittlerweile deutlich übertroffen. Bekannt wurde Theresa Cachuela mit Lifestyle, Fashion und Make-up-Content. Bei Instagram folgten ihr mehr als 20.000 Nutzer und konnte sich in den vergangenen Jahren eine große Community aufbauen.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.