Mit diesem Trick klebt das Spiegelei nie wieder in der Pfanne fest

Ein Spiegelei ist schon was Feines: Es geht schnell und ist dazu noch total lecker. Doch viel zu oft klebt das Ei trotz beschichteter Pfanne immer wieder fest. Ein genialer Trick kann Abhilfe schaffen.

Eiweiß ist extrem anhaftend und klebend – es gelangt selbst in die kleinsten Ritzen und Kratzer von beschichteten Pfannen. Das ist der Grund, weshalb das Spiegelei in der Pfanne oft anklebt. Dabei sollte das Spiegelei mit einer einfachen Handbewegung einfach auf den Teller rutschen – mit einem Trick ist das möglich.

So klebt das Spiegelei nicht mehr in der Pfanne fest

Mit nur einer Handbewegung schafft man es, dass sich das Spiegelei selbst in der Pfanne löst. So funktioniert es: In die Pfanne legt man ein Stück Backpapier und die Herdplatte stellt man auf mittlere Hitze. Anschließend gibt man etwas Butter oder Öl dazu. Danach schlägt man das Ei direkt darüber auf und deckt die Pfanne mit einem Deckel ab. Dann wartet man, bis das Spiegelei fertig ist und anschließend kann dieses auf den Teller rutschen.

Und das Beste daran: Die Pfanne geht schnell sauber! Die Eiweißreste lassen sich aufgrund des Backpapiers sehr einfach und vor allem schnell entfernen. Man spart also danach noch Zeit und Nerven. Denn die Pfanne muss man einfach nur mit etwas heißem Wasser abspülen und ist danach sauber.

So wird das Spiegelei perfekt

Die runde Form des Spiegeleis ist nicht immer einfach zu erreichen. Je frischer die Eier sind, umso besser. Denn im Laufe der Zeit verändert sich die Zusammensetzung der Eiweißmoleküle. Das bedeutet: Bei älteren Eiern halten sie nicht mehr so fest aneinander und zerläuft in der Pfanne in alle Richtungen. Abhilfe könnten auch spezielle Spiegelei-Formen schaffen.

Schon beim Aufschlagen der Eierschale kann einiges schiefgehen. Die Schale sollte man deshalb auf der Arbeitsplatte vorklopfen und knapp über dem Pfannenboden aufgebrochen werden – anschließend gleitet das Eiklar und Eigelb sanft in die Pfanne. Zudem sollte man die Eier richtig abtropfen.