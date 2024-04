Mit diesem Trick klebt das Fleisch nie wieder am Grillrost fest

Das Grillen gehört für viele im Sommer einfach dazu. Doch dabei läuft nicht immer alles glatt – vor allem dann, wenn das Fleisch am Grillrost kleben bleibt. Doch ein Trick kann Abhilfe schaffen.

Die Sonne lässt sich wieder öfter blicken und es wird deutlich wärmer – damit ist die Grillsaison eröffnet. Egal ob Steak, Bratwurst oder Käse: Beim Grillen bleibt es ständig am Rost kleben und reißt im schlimmsten Fall alles auseinander. Doch damit nicht genug: Die Sauerei muss danach auch noch gesäubert werden. Mit einem einfachen Trick wird das Wenden kein Problem mehr und das Fleisch bleibt nicht am Grillrost kleben.

So bleibt das Fleisch nie wieder am Grillrost kleben

Mit einem simplen Hack wird das Wenden beim Grillen zum Kinderspiel. Bevor man das Fleisch oder die Wurst auf den Grill legt, reibt man den Rost einfach mit einer halben Zwiebel ein. Danach kann man problemlos das Fleisch auf den Grill legen – ohne, das etwas festklebt. Den gleichen Effekt haben eine halbe rohe Kartoffel oder ein Stück Bauchspeck. Das sollte man jedoch nie mit den Händen machen, sondern dazu eine Grillzange verwenden. Denn so verbrennt man sich dabei nicht die Hände.

Länger grillen gegen Kleben

Es gibt noch einen weiteren Trick – und das ganz ohne Hilfsmittel. Das Fleisch klebt vor allem aufgrund der enthaltenen Eiweiße fest, welche das Haften am Grillrost verursachen. Diese lösen sich nach einiger Zeit jedoch von selber auf – und damit auch die Verklebungen. Das bedeutet: Grillt man das Fleisch länger auf einer Seite und dreht dieses erst dann um, dürfte es nicht mehr festkleben und ohne Probleme wenden lassen. Jedoch sollte man aufpassen, dass das Fleisch auf der einen Seite nicht verbrennt – in dem Fall ist es empfehlenswert, den Rost eine Stufe höher zu hängen. Man sollte das Fleisch also nicht schon nach wenigen Minuten wenden.

Übrigens: Sollte man eine Kartoffel für den Grill verwenden, damit das Fleisch nicht festklebt, kann man diese danach in Scheiben schneiden und mit verwenden. Weggeschmissen werden muss man daher also nichts. Das Grillfleisch kann man außerdem etwa eine Stunde vor dem Grillen aus dem Kühlschrank nehmen, damit es nicht zu kalt auf den heißen Rost kommt – so gelingt das Steak perfekt.