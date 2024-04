Mit diesem Trick gelingt der Lidstrich in wenigen Minuten

Den Eyeliner aufzutragen, kostet viel Zeit und vor allem Übung. Denn es ist eine Herausforderung, den Strich zu perfektionieren. Mit einem Trick und ohne großen Aufwand bekommt man den perfekten Lidstrich in nur wenigen Minuten hin.

Jede Frau weiß: Den Eyeliner aufzutragen, erfordert Übung. Denn schließlich ist es nicht immer einfach, den perfekten Lidstrich auf das Auge zu zaubern. Und bei dem Lidstrich kommt es nicht selten vor, dass man kläglich gescheitert ist. Wer ihn einmal draufhat, verlernt ihn nie wieder. Doch bis dahin heißt es: Üben! Und mit einem Trick wird der Lidstrich zum Kinderspiel.

Eyeliner-Hack: Der perfekte Lidstrich in wenigen Minuten

Was Pflaster und ein perfekter Lidstrich gemeinsam haben? Auf den ersten Blick wohl nicht viel. Das Pflaster könnte jedoch das neue Lieblingstool werden, wenn es um den Lidstrich geht. Denn mit diesem wird er perfekt. Und so funktioniert es: Entlang des unteren Wimpernkranzes wird ein Pflaster festgeklebt. Es dient praktisch als natürliche Verlängerung des Unterlids – so kann man verschiedenen Winkeln spielen und kann damit festlegen, wie der Lidstrich verlaufen soll.

Anschließend klebt man ein Pflaster entlang des oberen Wimpernkranzes fest. Damit ein Dreieck entsteht, sollten sich die beiden Pflaster am Ende unbedingt kreuzen. Im letzten Schritt trägt man den Lidstrich mit einem Eyeliner-Stift auf. Anschließend zieht man das Pflaster ab und man hat den perfekten Lidstrich.

Auch Lidschatten kann man dafür verwenden

Statt des herkömmlichen Eyeliners kann man dafür übrigens auch Lidschatten verwenden. Diesen trägt man einfach auf das Dreieck auf und kann dabei auch mit mehreren Farben oder Glitzer spielen. Und falls doch mal was schiefgegangen sein sollte, kann man die kleinen Patzer einfach mit einem Wattestäbchen entfernen. Mit dem Pflaster-Hack erspart man sich jedenfalls viel Arbeit und vor allem Nerven. Denn so kann kaum etwas schiefgehen und den Lidstrich hat man in wenigen Minuten gezaubert.