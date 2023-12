Weihnachtszeit: Mit diesem Salz-Trick brennt jede Kerze länger!

Sobald es zu Hause kälter wird, kuschelt man sich in die Decke ein und zündet eine Kerze an. Kerzen haben zur Weihnachtszeit sowieso Hochkonjunktur – besonders an Adventskränzen dürfen diese nicht fehlen. Mit einem Salz-Trick brennt jede Kerze länger.

Sie knistern, duften und verbreiten eine entspannte Atmosphäre – die Rede ist natürlich von Kerzen. Diese werden vor allem in der Weihnachtszeit sehr intensiv genutzt. Kerzen sind jedoch nicht günstig und wer regelmäßig davon welche anbrennt, muss tief in die Tasche greifen. Mit einem bestimmten Trick kann man jedoch dafür sorgen, dass diese deutlich länger brennen.

Diesen Salz-Trick kann man bei Kerzen anwenden

Damit die Kerze länger brennt, braucht man einfach nur Salz. Denn laut einem TikTok-Video des Interior-Labels „Westwing“ streut man das Salz um den Docht bei der brennenden Kerze. Das flüssige Wachs wird aufgrund des Gewürzes gebunden und sorgt dafür, dass die Kerze nicht so schnell abbrennt, wie RTL berichtet. Die Lebensdauer wird damit deutlich erhöht. Dieser Tipp funktioniert zwar erst nach der ersten Benutzung der Kerze, ist dafür aber ziemlich vielversprechend.

Auch diese Methoden funktionieren

Kerzen können innerhalb weniger Stunden abbrennen. Zündet man in der Adventszeit täglich eine an, kann das ein teures Vergnügen werden – das muss aber nicht sein! Neben dem Salz-Trick gibt es noch einige anderen Methoden, um die Lebensdauer der Kerze zu erhöhen.

Zugluft vermeiden

Eigentlich ist das logisch, aber man sollte Zugluft unbedingt vermeiden. Denn wenn die Kerze im Zug steht, brennt sie entweder ungleichmäßig oder total schnell ab. Die Kerze sollte deshalb an einem windstillen Ort platziert werden.

Docht kürzen

Bei einigen Kerzen ist der Docht ziemlich lang – das ist eher ein Nachteil. Denn ein langer Docht sorgt nämlich dafür, dass die Flamme sehr unruhig ist und damit die Lebensdauer deutlich verkürzt. Deshalb kann man den Docht kürzen.

Nicht pusten

Die meisten pusten eine Kerze aus. Doch auch das kann die Lebensdauer negativ beeinflussen. Um die Kerze auszumachen, sollte man ein Gefäß nehmen, welches man über die Kerze stülpt oder man verwendet eine spezielle Brennglocke.

Brenndauer beachten

Das Wachs sollte flüssig sein, wenn man eine Kerze ausmacht. Denn wenn man diese zu früh ausmacht und der Wachs demzufolge noch nicht flüssig ist, kann es sein, dass sich eine Einkerbung um den Docht bildet. Beim nächsten Anzünden kann die Kerze dann ungleichmäßig abbrennen.