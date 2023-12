Mit diesem Trick bleiben Lebkuchen und Plätzchen länger frisch

Von Lebkuchen, Zimtsternen oder Plätzchen kann man in der Weihnachtszeit gar nicht genug bekommen. Nach wenigen Tagen können sie jedoch ihr Aroma verlieren und hart werden. Mit einem simplen Trick bleiben die Leckereien jedoch länger frisch.

Wer Plätzchen oder Lebkuchen selber backt, kennt das Problem: Es bleibt einiges über, dass man die Naschereien in einer Vorratsdose aufbewahren muss. Nach nur wenigen Tagen werden die Naschereien hart und verlieren ihr Aroma. Das muss aber nicht sein! Denn mit einem einfachen Trick bleiben Plätzchen und Co. weich.

Mit diesem Trick bleiben Lebkuchen und Plätzchen weich

Auf die Lagerung kommt es an! Denn wenn das Weihnachtsgebäck nicht richtig aufbewahrt wird, kann es schnell steinhart werden. Blechdosen sind für die Lagerung optimal geeignet. Diese sollte luftdicht verschlossen sein. Und jetzt kommt ein zusätzlicher Trick: Man kann in die Dose ein Stück Apfel hineinlegen. Denn das Obst gibt Feuchtigkeit ab und sorgt so dafür, dass Zimtsterne, Lebkuchen und Plätzchen weich bleiben. Wenn der Apfel braune Stellen bekommt, kann man das Stück durch ein Neues austauschen.

Das sollte man bei der Lagerung von Lebkuchen beachten

Es empfiehlt sich übrigens, Lebkuchen von anderen Weihnachtsleckereien wie Plätzchen oder Stollen in getrennten Blechdosen aufzubewahren. Der Grund ist, dass sich die sonst einzigartigen Aromen übertragen können. Hat man für jede Sorte nicht so viele Blechdosen, kann man diese in einer Dose mit Backpapier trennen. Die Lebkuchendose sollte dann bei etwa 17 Grad und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 65 Prozent aufbewahrt werden. Wenn das eingehalten wird, sind Lebkuchen in der Blechdose bis zu acht Wochen haltbar.

Das wären Alternativen

Egal ob Lebkuchen oder Plätzchen: Hat man keine Blechdose zur Hand, gibt es noch weitere Alternativen. Die Leckereien kann man auch in einer Plastikschüssel mit Deckel aufbewahren. Wichtig dabei ist, dass diese gut verschlossen ist. Auch in einem Glas mit einem Deckel kann man Kekse aufbewahren. Das sieht sogar sehr hübsch aus und macht beim Draufschauen Appetit.

Kann man Kekse auch im Kühlschrank aufbewahren?

Die meisten Lebkuchen und Plätzchen kann man bei Zimmertemperatur aufbewahren. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Kekse mit einer Marmeladen- oder Cremefüllung kann man auch im Kühlschrank aufbewahren. Dafür kann man im besten Fall eine Plastikschüssel mit einem Deckel verwenden. Haben die Plätzchen einen Schokoladenbezug, gehören diese definitiv nicht in den Kühlschrank. Denn die Glasur kann sich grau verfärben und das sieht nicht mehr hübsch aus. Denn schließlich isst das Auge mit.