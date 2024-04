Mickie Krause über Ballermann: „Publikum spürt nicht mehr diesen Star-Hype“

Die Party-Sause steht in den Startlöchern: In der kommenden Woche findet im Megapark auf Mallorca das Saison-Opening statt. Dabei ist auch Urgestein Mickie Krause, welcher dem Publikum in dem Partykomplex ordentlich einheizen wird.

Gerade beim jüngeren Publikum nimmt Mickie Krause einige Änderungen wahr. „Natürlich hat sich das Publikum verändert. Das junge Publikum ist ungeduldiger und spürt nicht mehr so diesen Star-Hype. Denen ist es fast egal, wer da auf der Bühne steht“, sagt der Sänger in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Mickie Krause: Einige Künstler werden gar nicht beachtet

Weiter sagt der Megapark-Künstler: „Mir tun die Acts, die nachmittags im Bierkönig und Megapark auf der Bühne stehen, fast schon etwas leid, weil sie zum Teil gar nicht beachtet werden.“ Um die volle Aufmerksamkeit des Publikums zu bekommen, brauche man laut dem Sänger einen großen Namen. Bei seinen Auftritten habe er jedoch nicht den Eindruck, dass die Leute mit dem Handy beschäftigt sind.

Partymusik ist schnelllebiger geworden

Die Partymusik sei zudem schnelllebiger geworden. Das hat vor allem auch etwas mit den Musikdiensten wie Spotify zu tun: „Früher kam man mit einem Song im Sommer über die Runden und hat den zum Après-Ski etwas umgeschrieben. Das war‘s. Heute habe ich das Gefühl, dass jeder Künstler alle zwei Wochen einen neuen Song herausbringt, um dem Algorithmus bei Spotify gerecht zu werden.“

Zahlreiche Stars bei der Partysaison dabei

Vom 25. bis zum 28. April findet das Saison-Opening im Megapark statt – es ist einer der größten Party-Sausen auf der Insel und zahlreiche Künstler werden in dem Partykomplex auftreten. Und diese ist mittlerweile gut gefühlt: Die Playa de Palma ist schon jetzt rappelvoll. Der Haken: Die Preise auf Mallorca sind rasant angestiegen. Für Hotels oder Unterkünfte muss man mittlerweile tief in die Tasche greifen.

Fußball-EM wird im Megapark zum Highlight

In diesem Jahr steht zudem auch die Fußball-EM an, was bei den deutschen Touristen auf der Insel ein Highlight ist. „Ich habe schon ein paar EM-Spiele im Megapark gesehen, das ist wirklich ein Highlight. Die Leute haben Bock, auf Mallorca zu feiern und sich die Spiele bei gutem Wetter im Biergarten anzuschauen. Es wird sicherlich sehr voll werden“, sagt Mickie Krause.

Wetter auf Mallorca ist noch nicht in Partylaune

Während Urlauber sehnlichst auf das Megapark-Opening warten, spielt das Wetter noch nicht ganz mit. Nach knapp 30 Grad sind die Temperaturen regelrecht in den Keller gerauscht. In der kommenden Woche liegen die Höchstwerte bei nur rund 20 Grad – selbst für Mallorca-Verhältnisse ist das ziemlich kühl. Nachts können die Werte sogar auf 8 Grad zurückgehen. Das wird die Partyurlauber jedoch nicht davon abhalten, ausgelassen im Megapark zu feiern.