Mehr Eis in der Eisdiele? Mit diesen zwei Tricks klappt es!

Es gibt keine einheitliche Regel in Deutschland, wie groß die Eiskugeln in Eisdielen ausfallen. Deshalb können sich die Größen deutlich unterscheiden. Mit zwei Tricks gibt es jedoch mehr Eis – laut einer Studie.

Eisdielen feiern Hochkonjunktur, sobald es draußen wärmer wird und davor können sich schon mal lange Schlangen bilden. Gerade im Sommer gibt es wohl nichts Schöneres, als eine Kugel Eis zu essen. Die Größe der Eiskugeln können jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Mit zwei Tricks kann man jedoch das Personal dazu bringen, größere Kugeln herauszugeben.

Wissenschaftler aus Österreich haben mehrere Studenten in Eisdielen geschickt. Diese sollten dabei verschiedene Verhaltensweisen an den Tag legen, wie Yahoo berichtet. Das Ergebnis ist überraschend: Die eine Hälfte der Probanden erhielt eine große Portion Eis, während die anderen sich mit einer kleinen Kugel zufrieden geben mussten.

Mit diesen Tricks bekommt man mehr Eis

Freundlich sein

Studenten, die bereits VOR der Bestellung freundlich waren und das Eis in der Eisdiele lobten, erhielten eine deutlich größere Portion. Das gelang unter anderem mit Sätzen wie „Bei Ihnen schmeckt es mir am besten“ oder „Ihr Eis ist das Beste der Stadt“. Das Ergebnis: Die Portion Eis war rund 10 Prozent größer. Die Probanden, die eher wortkarg waren, bekamen eine kleinere Kugel. Freundlichkeit zahlt sich in Eisdielen also aus.

Trinkgeld

Das Geld sollte man bereits vor der Bestellung auf die Theke legen. Ist dort noch rund 10 Prozent Trinkgeld dabei, bekamen die Probanden eine große Portion Eis. Das wurde nämlich mit 17 Prozent mehr Eiscreme belohnt. Studenten, die erst nach der Bestellung bezahlten, mussten sich mit einer normalen oder kleinen Portion zufrieden geben.

So erkennt an gutes Eis in der Eisdiele

Es gibt einige Merkmale, woran man gutes Eis erkennt. Ist die Eiscreme extrem bunt, könnte das ein Indiz dafür sein, dass viele künstliche Farbstoffe zugeführt wurden. Das gilt natürlich auch für die Form: Bleiben die aufgetürmte Eisberge selbst dann noch unbeeindruckt stehen, wenn man die Eiskugeln aus der Mitte herausschabt, könnte das nicht mit ganz rechten Dingen zugehen. Denn dies deutet auf Stabilisatoren im Eis hin, wie Ökotest berichtet. Bei Eisdielen mit viel Dekoration wie Kunstblätter sollte man ebenfalls vorsichtig sein. Denn diese sind echte Staubfänger und deuten auf keinen hohen Qualitätsstandard hin.