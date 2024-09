„Man kann sich nichts leisten“: „Hartz und herzlich“-Petra ist frustriert – nun fasst sie einen Entschluss

Bürgergeld-Empfängerin Petra ist unzufrieden mit ihrer finanziellen Lage. Die TV-Bekanntheit aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat deshalb einen Entschluss gefasst.

Petra musste in den vergangenen Monaten viele Schicksalsschläge verkraften: Der Umzug nach Dessau endete in einem Fiasko, denn die neue Wohnung war in einem katastrophalen Zustand. Und auch die neue Liebe ist zerbrochen. Die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ packte nun ihre Koffer und ging nach Mannheim zurück.

„Als Erstes muss ich zum Jobcenter und den Antrag stellen“

Der Umzug bedeutet Stress für Petra – für die Wohnungseinrichtung muss sie nun beim Jobcenter vorsprechen. „Die nächsten Schritte sind für uns alle sehr wichtig. Als Erstes muss ich zum Jobcenter und den Antrag stellen. Danach muss ich die Ummeldung machen, Möbel beantragen, die Krankenkasse anrufen und die Selbstständigkeit ummelden“, sagt Petra bei „Hartz und herzlich“.

Petra sowie ihre zwei Kinder Pascal und Selina haben es auch mit der Selbstständigkeit probiert. Sie produzierten Videos und Livestream bei TikTok – zwar erzielten sie damit einige Einnahmen, aber zum Leben reichte es nicht. Denn die Familie war weiterhin auf Bürgergeld angewiesen.

Petra fasst einen Entschluss

Petra hat nun den Entschluss gefasst, keine staatlichen Hilfen mehr zu beziehen. Denn schließlich könne man sich kaum was leisten. „Wir wollen schauen, dass wir wieder arbeiten gehen. Wir haben gelernt, dass wenn man nicht arbeiten geht, dann kann man sich nichts leisten. Wir wollen jetzt auf eigenen Beinen stehen“, erzählt Petra.

Umzug nach Dessau endete in einem Fiasko – in Mannheim soll alles besser werden

In Dessau lief es für Petra nicht rund. Sie wurde von den Nachbarn gemobbt und hat sich deshalb entschieden, nach Mannheim zurückzukehren. „Wir sind dort nicht erwünscht – und sie sagen mir wortwörtlich, dass wir dort verschwinden sollen, sonst wird was passieren“, sagte der „Hartz und herzlich“-Star. Den Umzug nach Dessau bezeichnet sie als den größten Fehler: „Jeden Tag merkst du immer mehr: Du kriegst Heimweh, du willst einfach nur weg. […] Es ist der letzte Wunsch, den ich in meinem Leben habe: Einfach dort weg, wieder hierher zu kommen. Es war eine Dummheit, und Dummheiten kann man leider nicht rückgängig machen.“ Die Familie hofft in Mannheim jetzt auf bessere Zeiten.

