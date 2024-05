Mallorca: Beach Club am Ballermann eingestürzt – vier Tote!

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr stürzte auf Höhe des Balneario 2 ein Haus in der Calle Cartago ein. Es soll mindestens vier Tote geben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Polizei hat das Gebiet großräumig abgesperrt. Die Feuerwehr vermutet mehrere Verschüttete und rückte deshalb mit schwerem Gerät an, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Anwohner berichten von Schreien eingeklemmter Personen. Auf der Straße wurden mehrere verletzten Personen behandelt.

Gebäude stürzt in sich zusammen – vier Tote und viele Verletzte

Es handelt sich um ein Gebäude am Balneario 2, in welchem sich der beliebte „Medusa Beach Club“ befand. Auf die Terrasse des Restaurants sollen mehrere Teile des Gebäudes gestürzt sein. Laut Augenzeugen stürzte zuerst der obere Teil des Gebäudes ein – dann krachten auch die Stockwerke darunter in sich zusammen. Eine Passantin berichtet, dass ihre Freundin versucht habe, eine Person wiederzubeleben – erfolglos.

Palmas Bürgermeister Jaime Martínez Llabres eilte zum Unglücksort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Der entsprechende Abschnitt der Playa ist zwischen den Balnearios 1 und 2 komplett abgesperrt. Das Nacht-Leben geht drumherum dennoch weiter – Bars und Clubs haben weiterhin geöffnet.