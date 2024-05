Make Love, Fake Love: Darum entschied sich Antonia Hemmer für Xander!

Antonia Hemmer war in der RTL-Show „Make Love, Fake Love“ zu sehen. Dort muss sie eigentlich einen Mann finden, der Single ist. Im Finale hat sie sich für einen Vergebenen entschieden und bekommt viel Hate nach der Show.

Unter den Männern, welche in der Show um Antonia Hemmer buhlen, sind nicht nur Singles, sondern auch vergebene Männer. Wenn sie sich im Finale für einen Single-Mann entscheidet, gewinnt sie 50.000 Euro. Wenn die Beauty sich für einen Vergebenen entscheidet, geht die Kohle an ihn – und seine Freundin.

Dann der Eklat: Antonia Hemmer hat sich für einen Vergebenen entschieden. „Meine Nummer eins ist ein Mann, den ich unglaublich in mein Herz geschlossen habe. Ich habe mich hier wirklich, was ich niemals gedacht hätte, in jemanden verliebt, mit dem ich hier gemeinsam rausgehen möchte. Und deswegen habe ich mich für Xander entschieden“, erklärte sie in der RTL-Show.

Spannend vor allem ist: Antonia Hemmer weiß, dass Xander vergeben ist. Denn kurz vor dem Finale hat er seinen Beziehungsstatus offenbart. Für die Beauty scheint das jedoch kein Problem gewesen zu sein – und das, obwohl seine Freundin Lisa die ganze Zeit am Set war. Die Freundin von Xander musste verfolgen, wie die beiden knutschen.

Lisa zieht einen Schlussstrich vor laufenden Kameras

In der Show traf Lisa dann auf Antonia Hemmer und Xander. Und sie machte kurzen Prozess und zog vor laufenden Kameras einen Schlussstrich: „Du kannst mir noch in die Augen schauen? Ich habe so viele Gedanken im Kopf, aber für dich gibt es einfach keine Worte mehr. Du bist das Allerletzte!“ Dann sagt sie in der Show: „So ein Verlogener! Hab’ mich so krass in ihm getäuscht. Ich fühle nichts mehr, bin leer und sprachlos. Er ist keine Träne wert.“

Antonia Hemmer bekommt viel Hate – und macht eine klare Ansage

Antonia Hemmer bekommt nach dem Finale von „Make Love, Fake Love“ viel Hate im Netz. „Wir sind alle Personen der Öffentlichkeit und wir haben uns entschieden, in dieses Format zu gehen und müssen alle mit einer Hate-Welle klarkommen. Allerdings ist es auch irgendwo mal gut, die Kirche im Dorf zu lassen. Wir sind alles nur Menschen“, stellt sie in einem Statement bei Instagram klar.

Deshalb entschied sie sich für Xander

Dann appelliert sie an die User: „Korrigiert eure Fehler. Ich glaube, ihr seid auch nicht alle fehlerfrei und wenn ihr es seid, dann herzlichen Glückwunsch, ich wäre gerne auf eurem Stand.“ Dann hat Antonia Hemmer auch erklärt, weshalb sie sich für Xander entschieden hat: „Für mich haben die Gefühle nicht ausgereicht. Ich hatte mit Nico und Marcel auch eine tolle Kennenlernphase, ich habe beide in mein Herz geschlossen. […] Es wäre für mich einfach falsch gewesen, im Finale einen Mann zu nehmen, einfach nur des Geldes wegen.“