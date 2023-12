Macaulay Culkin: Das bewegte Leben des Kevin – Allein zu Haus-Stars!

Durch „Kevin – Allein zu Haus“ gelang Macaulay Culkin der Durchbruch. Zwei Jahre später folgte mit „Kevin – Allein in New York“ der zweite Teil. Die beiden Streifen gehören zur Weihnachtszeit für viele dazu. Macaulay Culkin hatte nach den Streifen ein bewegtes Leben – nicht immer gab es positive Schlagzeilen um den Ex-Kinderstar.

„Kevin – Allein zu Haus“ ist einer der größten Weihnachtshits überhaupt und begeistert auch heute noch Millionen Fans. In dem Streifen wird Kevin zu Hause vergessen, während seine Familie in den Urlaub fliegt. Danach bekommt er es mit zwei Einbrechern zu tun – der Junge muss das Haus verteidigen und stellt den Ganoven zahlreiche Fallen. Die Geschichte ist einfach zu niedlich – im Privatleben hatte es der ehemalige Kinderstar aber nicht immer einfach.

Vor den beiden Weihnachtsklassikern war der Schauspieler bereits in einigen anderen Filmen zu sehen – dazu zählen beispielsweise „Allein mit Onkel Buck“ oder „Jacob’s Ladder – In der Gewalt des Jenseits“. Die beiden „Kevin“-Filme waren ein riesiger Erfolg. Zwar war Macaulay Culkin danach in einigen Produktionen wie beispielsweise „Richie Rich“ oder „Das zweite Gesicht“ zu sehen, aber an frühere Erfolge konnte der Schauspieler nicht mehr anknüpfen.

Macaulay Culkin und seine Drogenprobleme

Zwar wurde es um die Schauspielerei Mitte der 90er eher weniger, aber Macaulay Culkin sorgte weiterhin für Schlagzeilen – diese waren jedoch alles andere als positiv. Vor allem über seine Drogen- und Beziehungsprobleme wurde berichtet. Später wurde er sogar wegen Drogenbesitzes verurteilt. In einem Interview hatte er mal verraten, dass er zwar noch viel Alkohol trinke, aber keine Drogen mehr konsumiere.

Der „Kevin“-Darsteller spielt in einer Band

Was viele wohl nicht wissen: Nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Musiker hat sich Macaulay Culkin einen Namen gemacht. Mit der US-amerikanischen Comedy-Rock-Band „The Pizza Underground“ ist er seit 2013 aktiv. Internationale Aufmerksamkeit erlangte die Gruppe mit ihren Coverversionen von Stücken Lou Reeds und The Velvet Underground. Und auch die Kunst ist einer der Leidenschaften des Schauspielers: Macaulay Culkin ist als Teil des Künstlerkollektivs „3MB“ sowie Teil des Kollektivs „Four Gods and a Baby“ aktiv. Macaulay Culkin spielt in Werbespots sich selbst oder Kevin – so 2018 beispielsweise für Google.

Macaulay Culkin wurde Papa

Der damals 40-Jährige hat im Jahr 2020 verraten, dass er Papa geworden ist. Die Mutter habe er erst bei den Dreharbeiten zu „Changeland“ im Jahr 2019 kennengelernt. Der kleine Sohn heißt nicht Kevin, wie viele im Netz scherzten – er hört auf den Namen Dakota Song Culkin. Ansonsten hält der Schauspieler sein Privatleben aus der Öffentlichkeit zurück – er zeigt weder seine Freundin noch Bilder seines Sohnes.

Nach den „Kevin“-Filmen folgte wie bei so vielen Kinderstars der Absturz. Wie seine Geschwister wurde er von seinem Vater in die Öffentlichkeit getrieben. Im Jahr 2006 rechnete der einstige Kinderstar in seiner Autobiografie „Junior“ mit seinem Erzeuger ab. Im Alter von 14 Jahren erlebte Macaulay Culkin einen Trennungskrieg seiner Eltern – dabei ging es auch um das Sorgerecht. Im Jahr 2008 starb seine Schwester Dakota Culkin bei einem Verkehrsunfall.

Macaulay Culkin hatte ein bewegtes Leben – eine Drogenvergangenheit, ein schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern, aber dennoch einer der gefragtesten Kinderstars der 90er Jahre. Mittlerweile hat sich der Schauspieler trotz zahlreicher Schicksalsschläge wieder gefangen und ihm geht es heute deutlich besser. Fakt ist aber: Die „Kevin“-Filme werden zur Weihnachtszeit jedoch immer präsent sein.