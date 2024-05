Lorenz Büffel: So tickt der Ballermann-Star privat!

Lorenz Büffel sorgt mit Songs wie „Johnny Däpp“ oder „Beate, die Harte“ für Stimmung im Megapark auf Mallorca. Für seine legendären Auftritte am Ballermann ist er bekannt. Privat tickt der Musiker jedoch ganz anders.

Der Sänger mit der Doppelhorn-Mütze riss den Megapark beim Opening komplett ab. Schon nach wenigen Takten eskalierten die Urlauber in dem Partykomplex. „Das ist mein 18. Jahr im Megapark. So lange darf ich hier schon mein Unheil treiben. Wie sich der Megapark in den vergangenen Jahren entwickelt hat, sowohl von der Schönheit als auch von der Stimmung, bin ich sehr stolz, dass ich schon so lange dabei sein darf“, sagt Lorenz Büffel im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Das bedeutet der Megapark für Lorenz Büffel

Dann hat er auch verraten, was der Megapark für ihn persönlich bedeutet: „Der Megapark ist Mallorca. DJ Juanjo, die Techniker, meinen Chef Gerry Arnsteiner oder Marketing-Direktor Sigi Holleis kenne ich von Anfang an. Man darf hier jedes Mal wieder hinkommen und seinen Job machen. Der Megapark ist für mich wie eine Familie“, so Lorenz Büffel.

Der Musiker bekommt zahlreiche TV-Anfragen

Ballermann-Kollegin Isi Glück ist derzeit in der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Auch Lorenz Büffel bekommt viele Anfragen für diverse TV-Formate: „In diesem Jahr kamen immer wieder Anfragen fürs Fernsehen. Aber ich bin sehr gut gebucht. Ich arbeite dieses und nächstes Jahr sehr viele Termine ab. Es macht total viel Spaß, die Jobs zu machen“, so der Musiker. Ins Fernsehen zieht es ihn also zumindest derzeit nicht und will sich komplett auf seine Auftritte konzentrieren.

Seine Familie ist das wichtigste für Lorenz Büffel

Privat geht es bei dem Musiker dagegen deutlich ruhiger zu und schaltet auch gerne mal ab. Denn Lorenz Büffel ist ein absoluter Familienmensch und seine Liebe mit Emily Gierten wurde mit einer Hochzeit auf Mallorca gekrönt. Sohn Leo hat das Familien-Glück im Jahr 2020 perfekt gemacht. „Seit ich meine Frau Emily kennengelernt habe, bin ich Familienpapa zu 100 Prozent. Ich liebe meine Familie über alles“, so der Musiker zu KUKKSI Mallorca.

Das muss man über Lorenz Büffel wissen

Lorenz Büffel wurde im Jahr 1979 in Krems an der Donau (Österreich) geboren. Er startete Anfang der 2000er Jahre seine Karriere unter seinem bürgerlichen Namen Stefan Scheichel als Radiomoderator. Später nahm er Unterricht an der Comedy Academy in Köln und zog im Jahr 2006 nach Hamburg – dort arbeitete er mit Olivia Jones zusammen. Im gleichen Jahr stand er erstmals auf der Bühne im Megapark auf Mallorca. Mit seiner Single „Johnny Däpp“ (2016) feierte er seinen großen Durchbruch.

Als Partymusiker feierte er seitdem riesige Erfolge und machte sich einen großen Namen in der Partybranche – so tritt er nicht nur regelmäßig auf der Balearen-Insel auf, sondern auch in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Bulgarien und in der Schweiz. Außerdem moderiert er regelmäßig Großveranstaltungen wie „Olé Festival Tour“.