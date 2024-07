KUKKSI-Reporter kannte Falko Ochsenknecht seit vielen Jahren: So tickte der BTN-Star privat

Schock beim Cast von „Berlin – Tag & Nacht“: Falko Ochsenknecht ist tot. Der Darsteller starb an einem Herzstillstand – und das mit nur 39 Jahren. KUKKSI-Reporter Oliver Stangl kannte den Serien-Star seit vielen Jahren.

Sein plötzlicher Tod reißt Kollegen und Freunden den Boden unter den Füßen weg! Falko Ochsenknecht wurde nur 39 Jahre alt. Von einer Reinigungskraft wurde er leblos in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden. Er zählte zu einer der Urgesteine der Hauptstadt-Daily: Seit der ersten Folge war der Darsteller als „Ole“ bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen.

Sowohl der Sender RTLZWEI, die Produktionsfirma filmpool, aber vor allem Serienkollegen und Fans sind über den plötzlichen Tod geschockt. „Wir sind geschockt und fassungslos über den Tod unseres geschätzten Kollegen Falko Ochsenknecht. Bekannt wurde er durch die Rolle des Ole ohne Kohle bei „Berlin – Tag & Nacht“, die er viele Jahre mit großer Leidenschaft spielte. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Falko, du wirst immer in unseren Herzen sein“, heißt es in einem Statement.

KUKKSI hatte seit dem Start von „Berlin – Tag & Nacht“ intensiv über die Serie berichtet – wir führten zahlreiche Interviews mit den Darstellern, begleiteten die Serien-Stars oder besuchten das Set. Im Laufe der Jahre lernte man sich besser kennen – so vor allem die Hauptdarsteller. Und damit auch Falko Ochsenknecht. Reporter Oliver Stangl hatte Falko Ochsenknecht unzählige Male getroffen – entweder zum Interview oder einfach nur zum Kaffee trinken.

KUKKSI-Reporter Oliver Stangl erzählt: So habe ich Falko Ochsenknecht erlebt

Falko Ochsenknecht hatte immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, konnte aber genauso ernst sein – man konnte sich auf ihn jederzeit verlassen. Er war verpeilt, chaotisch, aber vor allem liebenswert und bodenständig – und genau dafür wurde er auch geliebt. Sowohl vor als auch hinter der Kamera. Ich traf Falko Ochsenknecht immer sehr gerne zum Interview. Denn das berufliche wurde auch mit dem privaten verbunden: Wir haben uns sehr lange und intensiv bei jedem Termin unterhalten. Und auch einfach so haben wir uns immer mal getroffen.

Im Laufe der Jahre machte sich Falko Ochsenknecht nicht nur als Schauspieler einen Namen, sondern startete als „Ole ohne Kohle“ auch als Sänger durch. Und das vor allem auf Mallorca – auch dort begleite ich ihn zu Auftritten im Megapark. Er ist in den Jahren 2016 und 2018 unregelmäßig in dem Partykomplex aufgetreten.

Eine intensive Zeit erlebte ich mit Falko auf der Balearen-Insel. Ein besonderer Moment: Da er kurz vor seinem Megapark-Auftritt knapp auf der Insel angekommen ist, sollte ich ihm Instant-Nudeln mitbringen, die er sich später im Hotel machen könne. Oder auch Sprüche wie „Wenn man über den Flughafen in Palma laufen muss, verbraucht man mehr Kalorien, als beim Auftritt“ waren legendär. Falko sorgte immer wieder für lustige Momente und Aktionen – er war immer für eine Überraschung gut und man hatte mit ihm extrem viel Spaß.

Neben der lustigen Seite hatte Falko Ochsenknecht aber auch eine emotionale – so beispielsweise, als seine Hündin Amy verstorben ist und damit lange zu kämpfen hatte. In seinem Buch „Mobbing, Ruhm und treue Hunde“ schrieb er darüber, wie ihn seine Hündin Amy mit all ihrer Liebe zu einem besseren Menschen gemacht hat.

Falko Ochsenknecht wurde nur 39 Jahre alt – er ist viel zu früh verstorben. Er hatte Träume, die nicht mehr in Erfüllung gehen können. Falko wurde geliebt von seinem Umfeld und ihn wird man immer im Herzen tragen. Nun ist er wieder bei seinem besten Freund – und zwar Alfio De Benedictis, welcher im vergangenen Jahr verstorben ist. Der Familie und den Weggefährten wünschen wir viel Kraft in der schweren Zeit.