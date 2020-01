Whatsapp: Es stehen drastische Neuerungen an!

Whatsapp zählt zu einer der beliebtesten Apps weltweit. Mehr als 58 Millionen User nutzen den Messenger. Im Jahr 2020 stehen jedoch drastische Neuerungen an. KUKKSI verrät euch, was sich in den kommenden Monaten ändern wird.

Was schon länger bekannt ist: Whatsapp wird demnächst Werbung ausspielen. Die Neuerung soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Demnach sollen im Statusbereich künftig Werbeeinblendungen ausgespielt werden – in den Nachrichten selbst sollen jedoch vorerst keine Anzeigen erscheinen.

Wird der „Dark-Mode“ eingeführt?

Facebook plant eine weitere Neuerung: Demnach soll der „Dark-Mode“ eingeführt werden – aber was steckt genau dahinter? Laut chip.de werden in dem Modus die Farben abgedunkelt. Es soll dabei drei Varianten geben: Der „System Default“ erkennt, ob der „Dark Mode“ auf dem jeweiligen Smartphone genutzt wird – Whatsapp passt sich dem Farbschema dabei automatisch an. Bei dem „Light Theme“ handelt es sich um das bisherige Farbschema und im „Dark Theme“ wird offenbar auf „nachtblaue“ Farben gesetzt.

Bezahlfunktion über den Messenger

Es könnte außerdem sein, dass es bei Whatsapp eine digitale Bezahlfunktion geben wird. Euer Bankkonto könnt ihr demnach mit dem Messenger verbinden – künftig soll dann Online-Shopping über Whatsapp möglich sein, womit man per Klick bezahlen kann. Wann die neue Funktion jedoch eingeführt wird, hat das Unternehmen bisher noch nicht verraten. Fakt ist jedoch: In diesem Jahr wird sich bei Whatsapp so einiges ändern…