Ramon Roselly hat die diesjährige Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Doch nun schlägt der Sänger bei Instagram deutliche Worte an, denn er will seine Fans vor Betrügern schützen.

Das Leben von Ramon Roselly hat sich nach dem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ komplett geändert. „Meine große Leidenschaft ist schon immer die Musik und jetzt noch mehr, nachdem ich bei DSDS war. Das ist genau mein Ding und ich will künftig mit der Musik sehr viel machen“, erzählte der Gewinner nach dem DSDS-Finale im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Fake-Profile im Netz aufgetaucht

Der Ruhm bringt jedoch auch Schattenseiten mit sich. Denn mit seinem Namen treiben einige User großen Unfug im Netz und legen Fake-Profile an. Die Betrüger wollen sogar seine Fans abzocken! „Es sind wieder Fake-Profile von mir unterwegs. Die schreiben die Leute an. Fallt nicht darauf rein, bitte! Mein Account ist nur der, mit dem blauen Haken. Sonst habe ich keinen anderen Account“, stellt Ramon Roselly bei Instagram klar.

Ramon Roselly warnt seine Fans

Nicht bekannt ist, ob schon User auf die Betrüger mit den Fake-Profilen hereingefallen sind. „Seid vorsichtig“, meint Ramon Roselly. Nur das Profil mit dem blauen Haken sei sein echtes Profil – alle anderen Kanäle seien Fakes. Ihm ist die Community sehr wichtig – deshalb warnt er seine Fans eindringlich davor.

Ramon Roselly konnte sich im Finale gegen die anderen Kandidaten durchsetzen – und das mit seinem deutlichen Vorsprung. Der Sänger punktet nicht nur mit seinen Hits bei den Fans, sondern auch mit seiner lockeren Art. Der Finalsong „Eine Nacht“ eroberte die Chartspitze und sein Debüt-Album „Herzenssache“ kam extrem gut an. Zuletzt hatte er sogar einen Auftritt in der Show „Willkommen im Schlagerxirkus – Stars und Hits in Leipzig“, welche von Florian Silbereisen präsentiert wurde. Schon gelesen? Ramon Roselly: Das steckt hinter seinem neuen Namen!