Pietro Lombardi: Dating-No-Go! Das hasst er an Frauen

Pietro Lombardi hatte in den letzten Jahren nicht so viel Glück in der Liebe. Dieter Bohlen wollte ihm bei deshalb bei „Deutschland sucht den Superstar“ unter die Arme greifen und hat nach Kassiererinnen gesucht – doch auch das hat nicht so recht geklappt.

Nach dem Ehe-Aus mit Sarah Lombardi ging Pietro Lombardi bisher als Single durchs Leben. Eine neue Freundin hatte er seitdem nicht – das wollte Dieter Bohlen während der DSDS-Staffel ändern. Und trotzdem ist der Sänger noch immer Single!

In der zweiten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ performte Kandidat Ramon Kaselowsky den Song „Rote Lippen soll man küssen“. Mit seiner Performance konnte er punkten – bei Pietro Lombardi kam das nur bedingt an. Das liegt aber eher an dem Songtext als an der Performance. Der Grund? Roter Lippenstift geht bei Frauen für ihn einfach gar nicht!

Pietro Lombardi hasst roten Lippenstift

„Es gibt nichts, was ich mehr an einer Frau hasse, als roter Lippenstift. Es gibt nichts Ekligeres! Wenn ich mich mit einer treffe, sage ich: ‚Komm bitte ohne roten Lippenstift!'“, sagte Pietro Lombardi in der Live-Show. Für ihn das einfach ein absolutes No-Go.

So sollte seine Traumfrau sein

Doch wie sollte für ihn seine Traumfrau sein? „Ich will eigentlich eine, die nicht im Business ist. Aber eine, die nicht im Business ist, versteht natürlich mein Leben nicht. Ich habe auch keinen Bock auf diese ‚Möchtegern-ich-bin so-berühmt-Frauen‘, die einmal über den roten Teppich laufen und denken sie sind King Käse. Ich mag eine ganz normale, bodenständige Frau, am liebsten eine Kassiererin aus dem Supermarkt, die ich dann mit dem Ferrari von der Arbeit abhole. […] Das war Spaß, mit einem Maserati natürlich. Nein! Sowas ganz bodenständiges, normales irgendwie. Keine aufgebrezelte Tuss“, sagte er mal in einem Interview mit RTL. Die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ laufen immer samstags um 20:15 Uhr bei RTL und TVNOW. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.