Berlin – Tag & Nacht: Milla hasst ihr neues Leben!

Der Umzug in die Platte steht an und Milla setzt all ihre Energie daran, Mike und Amelie davon zu überzeugen, dass sie in ihrem neuen Zuhause glücklich sein können – solange sie nur zusammen sind. Doch trotz ihrer Bemühungen, Optimismus zu verbreiten, stoßen ihre Worte auf taube Ohren.

Milla ist zutiefst getroffen

Keiner scheint ihre Anstrengungen zu würdigen, was Milla zutiefst trifft. Am Ende des Tages steht sie kraftlos und allein da und muss sich der bitteren Wahrheit stellen: Sie selbst ist alles andere als begeistert von diesem neuen Kapitel in ihrem Leben.