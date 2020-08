Jasmin Tawil: Ex-GZSZ-Star war obdachlos!

Die meisten Fans kennen Jasmin Tawil vor allem aus GZSZ. In der RTL-Serie spielte die Soap-Beauty bis zum Jahr 2008 mit. Doch dann kam ein tiefer Absturz: Die Schauspielerin lebte auf der Straße und war obdachlos.

Damals war sie als Schauspielerin sehr erfolgreich und war mit Musik-Superstar Adel Tawil verheiratet. Die vergangenen Jahre von Jasmin Tawil waren sehr turbulent. Denn bis vor kurzem war die Schauspielerin obdachlos auf Hawaii.

Jasmin Tawil lebte auf der Straße

„Ehrlich gesagt, bin ich schon länger obdachlos“, schrieb der GZSZ-Star mal bei Facebook. „Heute bin ich nicht mehr die erfolgreiche Schauspielerin aus Berlin. Nicht mehr die Frau vom Popsänger. Nicht mehr der Soapstar! Heute bin ich so viel mehr, wenn auch in Amerika gestrandet, auf den Straßen Hawaiis. Heute bin ich arm und doch so viel reicher. Ich habe alles verloren und doch habe ich alles gewonnen. Und das ist erst der Anfang meiner Freiheit“, schrieb Jasmin Tawil weiter.

Ex-GZSZ-Star macht bei Promi Big Brother mit

Nun feiert die Schauspielerin ihr großes TV-Comeback und startet wieder richtig durch. Denn der ehemalige GZSZ-Star nimmt in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ teil und freut sich sehr auf die Herausforderung. „Dass ich meinen Sohn nicht um mich habe wird natürlich die größte Herausforderung. Abgesehen davon wird das Miteinander mit den mir unbekannten Personen bestimmt nicht leicht. Jeder Mensch hat seine Eigenarten und wenn darunter auch Mitbewohner mit einem geringen Maß an Toleranz und Verständnis sind, wird es sicher auch mal Streit geben. Ich mag keine Auseinandersetzungen und hoffe, dass für einen solchen Fall fair und angemessen miteinander umgegangen wird“, sagt Jasmin Tawil in einem Interview mit SAT.1.

Und wie würde die Schauspielerin im Haus auf Konflikte reagieren? „Wenn es zu weit geht und jemand übertrieben angegriffen wird – egal ob zu Recht oder Unrecht – werde ich dazwischengehen. Jeder soll da drin mit dem gebührenden Respekt behandelt werden. Bei kleineren Streitereien oder Zickereien werde ich mich aber raushalten. Das ist meistens schnell wieder geklärt und wird oftmals nur schlimmer, wenn sich jemand einmischt. Aber klar, schaue ich mir diese Konflikte dann genau an und werde nach Bedarf vielleicht das ein oder andere Einzelgespräch danach suchen“, so Jasmin Tawil. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.