Berlin – Tag & Nacht: Ist Amelie bald obdachlos?

Zögerlich lässt sich Amelie darauf ein und schafft es dank Sinas Unterstützung tatsächlich, auf andere Gedanken zu kommen. Als die Party jedoch kurzfristig abgesagt wird, ist Amelie zunächst enttäuscht. Dann entschließt sich allerdings trotzdem dazu, mit Sina feiern zu gehen. Doch in dem Moment, in dem sie ihr Portemonnaie nicht mehr findet, wird ihre Angst erneut getriggert.

Amelie macht sich riesige Sorgen

Sie macht sich große Sorgen: Was passiert, wenn sie und ihre Familie bald wirklich pleite sein sollten? Doch Sina gelingt es erneut, Amelie aufzufangen. Sie versichert ihr, dass es nie so weit kommen wird. Schließlich besitzen Milla und Mike einen der erfolgreichsten Clubs in ganz Berlin. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.