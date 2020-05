5 Gründe: Darum bellen Hunde wirklich!

Dass Hunde bellen, ist völlig normal. Mit den Lauten wollen die Vierbeiner mit den Menschen kommunizieren – aber was bedeuten die Geräusche eigentlich? KUKKSI verrät, was wirklich dahintersteckt.

Einige Rassen bellen häufiger, als andere. Es gibt aber verschiedene Situationen, wann ein Hund bellt. Sie geben die Geräusche nicht nur von sich, um unsere Nachbarn oder uns zu ärgern – auch, wenn es manchmal so scheint. Doch das Tier will uns damit etwas sagen. Der Hund kann möglicherweise Hunger haben, will uns zum Spielen auffordern, hat Angst oder ist gestresst.

5 Gründe, warum Hunde bellen