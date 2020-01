Dschungelcamp 2020: Regelverstöße! Stars müssen Luxusartikel abgeben

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gab es in dieser Staffel bisher noch keine Regelverstöße – bis jetzt! Denn nun wurden die Kandidaten bestraft und müssen ihre Luxusartikel abgeben.

Gleich mehrere Camper haben in der Urwald-WG einige Regelverstöße begangen. Raúl Richter hatte tagsüber geschlafen und Elena Miras steckte nach dem Rauswurf von Toni Trips ihren Concealer ein – das ist im Dschungelcamp ein absolutes No-Go.

Mehrere Regelverstöße im Camp

„Oh, nein, sieht das nach einem Regelverstoß aus?“, fragt sich Teamchef Raúl, als er das Dschungeltelefon betritt. Der Schauspieler nimmt den Brief mit, versammelt die Camper und liest laut vor: „Stars! Wiederholt habt Ihr Euch nicht an die Campregeln gehalten. In den letzten Tagen wurden folgende Regelverstöße festgestellt: Das Campzentrum war anstatt von zwei Stars nur von Anastasiya bewacht. Markus und Elena waren jeweils alleine im Camp unterwegs“, so der GZSZ-Star.

Stars müssen Luxusartikel abgeben

Doch auch die anderen Kandidaten haben sich nicht immer an die Regeln gehalten: „Danni, Claudia und Anastasiya haben ihr Mikro nicht getragen. Raúl hat am Tag geschlafen. Außerdem hat Elena bei Tonis Auszug unerlaubterweise deren Luxusartikel eingefordert. Das hat Konsequenzen! Der Teamchef muss sofort alle Luxusartikel einsammeln und ins Dschungeltelefon bringen. Auch Tonis Concealer!“, heißt es weiter in dem Brief. Der Schauspieler packt die Luxusartikel zusammen und bringt sie ins Dschungeltelefon. Und am Lagerfeuer wird wild diskutiert, wer die Hauptschuld trägt. Denn die Stars sind gar nicht begeistert davon, dass sie ihre Luxusartikel abgeben müssen. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.