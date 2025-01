„Let’s Dance“ 2025: Das sind die Kandidaten

Bei RTL fegen die Promis wieder über das Tanzparkett! Auch in diesem Jahr zeigt der Sender eine neue Staffel von „Let’s Dance“. Jetzt wurde alle Kandidaten enthüllt.

Das Tanzparkett ruft: Schon bald ist freitags wieder Tanz-Tag bei RTL und die neue Saison verspricht ein Feuerwerk an Talenten, Glamour und starken Performances. 14 hochmotivierte Prominente aus Schauspiel, Musik, Show und Sport sind bereit, die Tanzschuhe zu schnüren und ihre ganz persönliche Reise anzutreten. Wer hat das Zeug zum „Dancing Star 2025“?

Das sind die Kandidaten bei „Let’s Dance“

Diego Pooth (21), Golfprofi & Student

„Bei ‚Let’s Dance‘ werde ich definitiv meine Komfortzone verlassen müssen, um zu überzeugen. Das fehlende Talent werde ich mit hartem Training und viel Disziplin aufarbeiten. Auf meine Tanzpartnerin wartet leider sehr viel Arbeit, aber ich freue mich tierisch auf die Zeit!“

Simone Thomalla (59), Schauspielerin

„Mit großer Freude und noch größerem Respekt stelle ich mich der Herausforderung ‚Let’s Dance‘! Großartig, dass meine neue Staffel ‚Frühling‘ für mich etwas später beginnen kann, so dass ich RTL in diesem Jahr zusagen konnte. Ich hoffe, meinen runden Geburtstag fit wie nie auf dem Tanzparkett feiern zu dürfen.“

Fabian Hambüchen (37), Ehemaliger Profisportler

„Ich freue mich sehr bei ‚Let’s Dance‘ dabei zu sein, weil es für mich eine große Herausforderung ist und ich dafür aus meiner Comfort-Zone gehen muss. Das wird sehr aufregend und ich habe größten Respekt vor der Leistung jedes einzelnen. Ich werde alles geben und probieren so weit wie möglich zu kommen.“

Jeanette Biedermann (44), Musikerin

„Ich freue mich auf ‚Let’s Dance‘, weil es seit Jahren eine meiner Lieblingsshows im TV ist. Und in diesem Jahr klappt es endlich auch zeitlich bei mir. Gleichwohl habe ich einen Riesen-Respekt vor der Leistung, die dort erbracht wird. Da ich tänzerisch eine absolute Freestylerin bin, ist es extrem spannend für mich in eine Choreographie einzutauchen und diese dann auch mit Herzblut und Seele zu füllen.“

Marie Mouroum (32), Stuntfrau

„Ich fühle mich geehrt, bei einer etablierten Show wie ‚Let’s Dance‘, professionell Tanzen lernen zu dürfen. Ich hatte schon immer eine Faszination für Profitänzer und habe heimlich davon geträumt so etwas auch zu lernen. Ich freue mich riesig auf das Abenteuer und hoffe, dass ich über mich hinauswachse, das Publikum unterhalte und meinen Trainer nicht enttäusche.“

Osan Yaran (38), Comedian

„Ich habe selten in meinem Leben solch eine Vorfreude empfunden! Das Ungewisse reizt mich enorm und gleichzeitig habe ich so einen Respekt vor der sportlichen Herausforderung! Wahrscheinlich endet es mit Nasenbluten, dennoch erwarte ich, dass ich danach ein ganz anderes Körpergefühl habe und meiner Frau auf der Tanzfläche endlich die Stirn bieten kann! Bin so aufgeregt, das wird verrückt.“

Paola Maria (31), Content Creatorin

„Ich kann das immer noch nicht in Worte fassen. Früher habe ich zusammen mit meiner Mama zugeschaut, und jetzt bin ich selbst dabei. Es fühlt sich immer noch total unreal an. Ich habe absolut keine Tanzerfahrungen. Als Kind habe ich zwar Ballett getanzt, aber nicht lange, also zählt es nicht. Oder vielleicht doch, wer weiß. Aber ich liebe Herausforderungen und ich glaube, das wird eine der größten überhaupt für mich. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf und habe auch echt viel Respekt davor. Ich weiß, dass man körperlich viel leisten muss. Es wird natürlich auch eine Umstellung für meine Familie und meine Kids sein. Alle unterstützen mich und freuen sich schon total darauf, mich auf dem Tanzparkett zu sehen.“

Roland Trettl (53), TV-Koch & „First Dates -Gastgeber“

„Nach Kulinarik und Liebe fehlt mir nur noch das Tanzen, um mich komplett zu fühlen. Es gibt wenige Dinge, die mich emotional so berühren wie guter Tanz. Das möchte ich auch lernen.“

selfiesandra (25), Podcasterin & Content Creatorin

„Ich kann mich gar nicht entscheiden zwischen so Bock, dass es endlich losgeht, aber auch so Angst und Respekt vor der Herausforderung und den Schmerzen. Nach ‚Let’s Dance‘ geh ich als neuer Mensch raus, der hoffentlich mal mit einer Sportart durchzieht.“

Taliso Engel (22), Para-Schwimmer

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei ‚Let’s Dance‘. Ich habe einerseits Respekt vor der anderen körperlichen Belastung als ich sie vom Schwimmen gewohnt bin, andererseits freue ich mich aber auch darauf, dabei aus meiner Comfort-Zone herauszugehen. Meine Erwartungen an ‚Let’s Dance‘ sind, eine neue Sportart kennenzulernen, danach hoffentlich besser tanzen zu können als jetzt und einfach eine unvergessliche Zeit zu haben.“

Leyla Lahouar (28), Reality-TV-Star

„Ich freue mich unglaublich auf die Herausforderung, bei ‚Let’s Dance‘ 2025 dabei zu sein – auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss: Ich bin weder die sportlichste noch die beste Tänzerin. Genau deshalb ist es für mich die Herausforderung meines Lebens! Die Teilnahme bedeutet für mich, aus der Komfortzone zu treten, Emotionen zu zeigen und neue Seiten an mir zu entdecken. Ich bin gespannt, wie weit ich es schaffen kann, und hoffe, das Publikum auf dieser aufregenden Reise zu begeistern!“

Christine Neubauer (62), Schauspielerin

„Mein Herz ist gefüllt mit ganz viel Vorfreude, aber ich weiß natürlich um die gigantische Herausforderung. Nein, ich habe keine Angst, aber gewaltigen Respekt. Wenn ich es schaffe, mich im Kampf mit mir und meinem Druck zu besiegen, würde ich mir und meinem Tanzpartner wünschen, die älteste ‚Let‘s Dance‘ Gewinnerin weltweit zu werden.“

Marc Eggers (38), Entertainer

„Ich schaue ‚Let’s Dance‘ schon seit meiner Jugend, zumal ich damals als Breakdancer aktiv getanzt habe. Tanzen und Bewegung im allgemeinen hat mir immer sehr viel Kraft und Halt gegeben auch in meinen schwersten Stunden. Ich freue mich sehr, auf diese Reise auch wenn ich sehr viel Respekt habe, vor dem was auf mich zukommt.“

Ben Zucker (41), Musiker

„‚Let’s Dance‘ wird die ultimative Challenge – ich werde lachen, fluchen, schwitzen und alles geben. Am Ende zählt nur eins: Volle Power, kein Zurück – ich will das Ding rocken! Seid dabei und erlebt die Reise mit mir!“

Wer kann es schaffen, die kritischen Augen der „Let’s Dance“-Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González, zum Funkeln zu bringen? Wer wird das Publikum begeistern und die Tanzschuhe des letztjährigen Dancing Stars Gabriel Kelly ausfüllen? Das Moderatoren-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski begleitet die Live-Show.