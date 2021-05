Krass Schule: Rosa besorgt sich Aufputschmittel!

Rosa hat sich in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ Aufputschmittel besorgt, um ihre Leistungen in der Schule zu steigern. Derweil wird Vince von zwei Seiten in die Zange genommen. Eng wird es nun auch für Jessi und Katja: Der Kampf um die Referendarstelle ist voll entbrannt.

Während der Kampf um die Referendarstelle zwischen Jessi und Katja in die entscheidende Phase geht, fällt Jessi auf, dass Katja ständig irgendwas in ein schwarzes Notizbuch schreibt. Sofort entwickelt sie den Verdacht, dass es Gemeinheiten sind, mit denen die Konkurrentin ihr schaden will. Kann sie das Buch an sich bringen?

Tom macht sich Sorgen um Linda

Rosa gelingt es unterdessen mit Hilfe von Aufputschmitteln, die sie Tom entwendet hat, ihre schulischen Leistungen zu verbessern. Tom kommt dahinter und macht sich Sorgen. Aber Rosa will mehr, denn ihre Zulassung zum Abitur ist längst noch nicht sicher.

Der Druck auf Vince wächst

Zur gleichen Zeit steigt der Druck auf Vince ins Unerträgliche. Nachdem Bella ihm ein Ultimatum gestellt hat, setzt ihm nun auch sein Vater die Pistole auf die Brust: Entweder macht Vince mit seiner ersten großen Liebe Schluss oder er kommt aufs Internat. Wie wird sich Vince entscheiden? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Rosa verändert ihre Persönlichkeit!