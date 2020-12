Krass Schule: Anna sorgt sich um Schülerin Maja!

Die Berger-Brothers hoffen, mit ihrem mobilen Wellness-Center in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” den großen Reibach zu machen, während Anna der zwanghafte Ordnungsdrang ihrer Schülerin Maja Sorge bereitet. Leonard wiederum prankt Lehrer Klaus, was bei Alexa gut ankommt.

Thea will herausfinden, was hinter Chris‘ ablehnender Haltung steckt und forscht in seiner alten Schule nach. Dort erfährt sie tatsächlich die schockierende Wahrheit über ihn und auch den Grund, weshalb er die Schule verlassen musste.

Tobias bekommt eine Ganzkörper-Enthaarung

Die Berger-Brüder geben derweil ihre letzte Kohle für ein mobiles Wellness-Center aus, um mit dem Gewinn nach Malle fliegen zu können. Als sie Tobias eine Ganzkörper-Enthaarung verpassen, passiert jedoch ein Missgeschick und das Unglück nimmt seinen Lauf. Annas neue Schülerin Maja wiederum zeigt sich als übertrieben ordnungsliebend, was nicht nur ihre Mitschüler in den Wahnsinn treibt. Besorgt sucht Anna nach den Ursachen für ihr zwanghaftes Verhalten.

Leonard gelingt unterdessen ein geiler Prank mit Lehrer Klaus, der nun mit blauen Händen rumlaufen muss. Alexa ist so beeindruckt, dass die beiden im Putzraum leidenschaftlich übereinander herfallen. Der eifersüchtigen Lilli geht das ordentlich gegen den Strich – sie versucht kurzerhand, Leonard in den Kunstraum zu locken…