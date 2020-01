Köln 50667: Lucy macht sich große Sorgen!

Weil Lucy bei „Köln 50667“ fest davon überzeugt ist, dass Horst und Beate füreinander geschaffen sind, will sie Vermittlerin spielen. Zwar sperren sich beide zunächst, doch immerhin schreibt Beate einen erklärenden Brief. Horst will den aber nicht lesen.

Lucy macht sich Sorgen um Horst und versteht nicht, wie ihre Mutter diesen für Andi verlassen konnte. Darum beschließt sie, Horst und Beate wieder zusammenzubringen. Doch Horst glaubt nicht mehr, dass er noch eine Chance bei ihr hat, zumal Beate nicht bereit ist, Andi den Laufpass zu geben.

Ein Brief soll alles erklären

Allerdings will sie Horst in einem Brief endlich alles erklären. Dieser hat jedoch keine Lust auf die Lektüre, er will nicht noch mehr verletzt werden. Darum zerreißt er das Schreiben. Das kann Lucy nicht hinnehmen. Sie klebt den Brief wieder zusammen.