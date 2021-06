Köln 50667: Anton macht Jill eine Ansage!

Jill hat bei „Köln 50667“ nachts am Auto gearbeitet und will Anton mit dem Resultat beeindrucken. Der erteilt ihr wegen des Alleingangs aber erst einmal einen Rüffel. Joko checkt den Wagen und bescheinigt Jill gute Arbeit. Doch ihre Freude währt nur kurz.

Jill schafft es am Morgen gerade noch Olli zu verstecken, der ihr bei der Arbeit an einem Auto geholfen hat. Nun hofft sie, vor ihrem Chef Anton glänzen zu können. Als der jedoch erfährt, dass Jill ganz allein Hand an ein Kundenfahrzeug angelegt hat, erteilt er ihr einen heftigen Rüffel.

Jill wird nachdenklich

Erst als Joko das Fahrzeug auf Antons Anweisung hin genau geprüft hat und Jill für ihre Arbeit nur ein Lob aussprechen kann, ist sie wieder obenauf. Ihre gute Laune kennt daraufhin keine Grenzen und sie versteht sich auch mit Joko bei der Arbeit immer besser. Erst als sie ein Telefonat von Anton mitbekommt, wird Jill allerdings nachdenklich. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.