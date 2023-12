Kevin – Allein zu Haus: Das sind die Songs aus dem Film

Kein Weihnachten ohne Kekse, Geschenke oder einer festlichen Dekoration – und natürlich „Kevin – Allein zu Haus“. Denn der Film ist für die meisten ein Must-Have zur besinnlichen Zeit. KUKKSI verrät alle Lieder aus dem Film.

Die Vorbereitungen bei den McCallisters laufen auf Hochtouren. In der Hektik platzt Kevin der Kragen – seine Mutter verbannt ihn daraufhin auf den Dachboden. Als er wieder aufwacht, ist seine Familie verschwunden. Diese sind in den Urlaub geflogen und haben Kevin einfach vergessen. Zunächst findet es der Junge ungewöhnlich, aber gewöhnt sich schnell an die Freiheit und kann endlich die Sachen machen, die ihm sonst verboten wurden.

Später bekommt er es jedoch mit zwei Einbrechern zu tun, die es auf das Haus der McCallisters abgesehen haben. Kevin stellt den Dieben in dem Haus ziemlich viele Fallen. Die Story von „Kevin – Allein zu Haus“ kennen alle. Doch auch der Soundtrack zu dem Weihnachtsklassiker ist wunderschön – zwar kennen viele die Lieder, aber die Songtitel sind weniger bekannt.

Das sind die Songs aus „Kevin – Allein zu Haus“

1. Main Title from „Home Alone“ („Somewhere in My Memory“)

2. Holiday Flight

3. The House

4. Star of Bethlehem

5. Man of the House

6. White Christmas – The Drifters

7. Scammed By a Kindergartner

8. Please Come Home for Christmas – Southside Johnny Lyon

9. Follow That Kid!

10. Making the Plane

11. O Holy Night

12. Carol of the Bells

13. Star of Bethlehem

14. Setting the Trap

15. Somewhere in My Memory (Chorus & Orchestra Version)

16. The Attack on the House

17. Mom Returns and Finale

18. Have Yourself a Merry Little Christmas – Mel Tormé

19. We Wish You a Merry Christmas / End Title

John Williams komponierte die Musik

Verantwortlich für den Soundtrack ist der US-amerikanische Komponist John Williams. Der Oscar- und Grammy-Gewinner zählt zu den bekanntesten und wichtigsten Filmkomponisten weltweit. Von ihm stammt nicht nur der Soundtrack von „Kevin – Allein zu Haus“, sondern von zahlreichen weiteren Streifen – dazu zählen beispielsweise „Der weiße Hai“, „Indiana Jones“, „E.T. – Der Außerirdische“, „Schindlers Liste“, „Jurassic Park“, „Der Soldat James Ryan“, „A.I. – Künstliche Intelligenz“, „Minority Report“, „Catch Me If You Can“ oder auch die ersten Teile der „Harry Potter“-Reihe. Eine enge Freundschaft verbindet John Williams seit 1974 mit Steven Spielberg.