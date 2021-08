Kampf der Realitystars 2021: Silvia Wollny zieht in die Sala!

Alessia Herren zieht in die Sala bei „Kampf der Realitystars“. Und auch die Vielfach-Mutter der Nation Silvia Wollny hat einen großen Auftritt – sie reist mit der Limousine an.

Einen Star trifft eine besonders harte Strafe. Weil er oder sie beim Spiel „Realitygewerkschaft“ verliert, wird wertvolle Sendezeit gekürzt. Dunkle Wolken ziehen in der sonst so harmonischen Gruppe um Chrenefer auf – was hat der Ex-Bachelor damit zu tun und welches Spiel spielt Loona?

Loona sorgt für die nächsten Beef

Promitochter Alessia Herren tritt in die großen Fußstapfen ihres Vaters und gesellt sich zu den Realitystars. Und obwohl sie als Krawall Teenie gehandelt wird, sorgt nicht sie für den nächsten Krach, sondern Loona. Schlechte Laune gibt es auch bei der Wand der Wahrheit. Denn nicht jeder ist so bekannt, wie er gerne wäre. Darüber kann sich Power-Mama Silvia Wollny jedenfalls nicht beschweren. Ein Star muss sich damit abfinden, seine Sendezeit beim Spiel Realitygewerkschaft zu verlieren.

Andrej Mangold will Sommerhaus-Image loswerden

Andrej versucht vergeblich sein Sommerhaus-Image loszuwerden, Jenni und Loona zweifeln an ihrer Freundschaft und Chris beschleicht die Ahnung, dass ein Vertrauter ihn hintergeht. Diese Gefühlsachterbahn wird für einen Promi ein unschönes Ende nehmen. Als ob das nicht schon genug zu verdauen wäre, müssen die Stars sich beim Limousinenservice die Bäuche vollschlagen, um sich in der nächsten Stunde der Wahrheit zu saven. Und diese steht schon bald bevor! Wer muss den Traumstrand verlassen und wer darfweiterhin auf den Titel „Realitystar 2021" und 50.000€ hoffen?