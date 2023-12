Kalorien-Falle Weihnachtsmarkt: Das sind die besten Nasch-Alternativen!

Weihnachtsmärkte haben viele leckere Köstlichkeiten zu bieten – diese enthalten jedoch viel Fett und vor allem Zucker. Es gibt aber zahlreiche Nasch-Alternativen, welche nicht nur lecker sind, sondern auch weniger Kalorien haben.

Auf dem Weihnachtsmarkt verwöhnt man sich mit zahlreichen Leckereien. Beim Bummel über den Weihnachtsmarkt kann man jedoch beinahe an jedem Stand in die Kalorien-Falle tappen. Zuckerwatte, Crêpes, Dominosteine oder gebrannte Mandeln – überall lauern Köstlichkeiten mit viel Zucker. Oft gibt es jedoch am gleichen Stand einige Nasch-Alternativen – diese enthalten nicht ganz so viele Kalorien.

Diese Snacks auf dem Weihnachtsmarkt sind gesünder

Heiße Maronen

Heiße Maronen machen aufgrund der Kohlenhydrate satt und sind wegen ihrem Anteil an Vitaminen gar nicht so ungesund. Diese zählen 192 Kalorien pro 100 Gramm. Zum Vergleich: Gebannte Mandeln bringen es bei der gleichen Menge auf rund 1.000 Kalorien.

Flammkuchen

Flammkuchen gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt. Die kulinarische Spezialität aus dem Elsass gibt es mit Zwiebeln, Speck und Sauerrahm und in der vegetarischen Variante mit Kürbis, Blattspinat oder Tomaten. Der Boden ist nicht nur kalorienarm, sondern auch total lecker. Die Original-Variante mit Speck würde auf 100 Gramm Flammkuchen gerade einmal auf 205 Kalorien kommen – das ist im Vergleich zu anderen Spezialitäten sehr wenig.

Apfelwein statt Glühwein

Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es unzählige Glühwein-Stände. Statt Glühwein, welcher es pro Tasse auf rund 170 Kalorien bringt, sollte man lieber auf Bowle oder Fruchtpunsch zurückgreifen. Denn hier enthält eine Tasse „nur“ 100 Kalorien – das ist zwar auch schon viel, aber im Vergleich zu Glühwein deutlich kalorienärmer. Auf der Kalorien-Poleposition bei den Getränken befindet sich Eierpunsch. Denn dieser bringt es pro Glas auf rund 310 Kalorien. Am gesündesten ist jedoch Apfelwein. Dieser kommt nämlich nur auf 50 Kalorien pro Glas.

Flammlachs

Viel Eiweiß und gesundes Fett enthält Flammlachs. Diese Spezialität ist beinahe auf jedem Weihnachtsmarkt zu finden. 100 Gramm Flammlachs enthalten etwa 20 Gramm Protein.

Champignonpfanne

Mit nur 50 Kalorien pro 100 Gramm punkten Champignons auf dem Weihnachtsmarkt. Zudem enthalten sie auch Kalium, Jod und Fluor. Eine Champignonpfanne ist dazu auch noch total lecker.

Schoko-Obst

Wenn man Appetit auf Schokolade hat, aber diese mit etwas Gesundem verbinden will, ist Schoko-Obst eine gute Alternative zu Waffeln oder anderen Leckereien. Denn auch, wenn Obst wie Äpfel, Bananen oder Erdbeeren mit Schokolade überzogen sind, enthalten diese Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. So kann man etwas Gesundes mit etwas Süßem kombinieren.

Matjesbrötchen

Wenn man die Wahl zwischen einem Matjesbrötchen oder einer Bratwurst im Brötchen hat, sollte man auf Ersteres zurückgreifen. Denn Fisch ist nicht nur kalorienarm, sondern enthält auch Omega-3-Fettsäuren.

Crêpe mit Apfelmus

Wenn es ein Crêpe sein muss, dann am besten mit Apfelmus. Dieser hat nämlich „nur“ 280 Kalorien pro Portion. Der mit Nutella bringt es auf stolze 420 Kalorien.

Ofenkartoffel

Ein echter Geheimtipp ist die Ofenkartoffel auf dem Weihnachtsmarkt. Denn diese wirkt entzündungshemmend, wie mehrere Studien beweisen haben. Den Reibekuchen kann man durch eine Ofenkartoffel ersetzen – damit spart man nicht nur Fett, sondern auch Kalorien.