Kaffee, Bier und schlafen: Armes Deutschland-Carola spricht über typischen Tagesablauf

Carola aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ ist seit 13 Jahren arbeitslos. Und daran will sie wohl auch nichts ändern. Nun spricht die Protagonistin über ihren typischen Tagesablauf.

Seit einigen Jahren wird Carola von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ begleitet. In dem Format geht es um Menschen, welche am Existenzminimum leben oder nicht arbeiten gehen wollen – dazu zählt auch Carola, welche in ihrem Leben noch nie einer Arbeit nachging.

Ein Großteil der Arbeitnehmer dürfte bei den Aussagen nur den Kopf schütteln. Denn die „Armes Deutschland“-Protagonistin hat jetzt über ihren typischen Tagesablauf gesprochen. „Wenn wir nach Hause kommen, tun wir entweder Kaffee trinken, oder Bier, und dann hören wir Radio, und irgendwann, wenn wir keine Lust mehr haben, dann gehen wir schlafen“, sagt Carola in der RTLZWEI-Sendung.

„Ich beziehe seit 13 Jahren Hartz 4, und da wird sich zurzeit nichts dran ändern“

Carola lebt von Hartz IV (Die Folgen wurden vor der Einführung des Bürgergeldes aufgezeichnet) – damit ist die 39-Jährige aus Köln auch zufrieden. „Ich beziehe seit 13 Jahren Hartz 4, und da wird sich zurzeit nichts dran ändern“, gibt die Arbeitslose offen zu. Gemeinsam mit ihrem Freund Lothar lebt sie in einer Wohnung – finanziert vom Amt.

Carola sitzt am Küchentisch und stopft Zigaretten

Carola verrät, dass sie um die acht Stunden täglich am Küchentisch sitze. Dort geht sie vor allem einer Beschäftigung nach – und zwar dem Rauchen. Oder auch dem Stopfen. Sie sammle die gerauchten Zigaretten auf – aus den Stummeln sammelt sie den verbliebenen Tabak auf und stopft damit neue Zigaretten. Rund eine Schachtel am Tag muss es sein. Sie greife oft zu Zigaretten wegen des ganzen Stresses – was sie damit genau meint, bleibt unklar. „Wenn sie keine Zigaretten hat, dreht sie im Dreieck“, erklärt ihr Freund bei „Armes Deutschland“.

„Dann legen wir uns ab und zu hin, dann stehen wir wieder auf“

Etwas Abwechslung muss dann aber doch sein – so geht es manchmal vom Küchentisch ins Bett. „Dann legen wir uns ab und zu hin, dann stehen wir wieder auf“, so die 39-Jährige. Ein gesunder Lebensstil sieht anders aus – aber sie hat das Leben bewusst so gewählt. Fakt ist aber auch: Solche Fälle bleiben die Ausnahme. Und vielleicht kommt es doch zu einer Wende: In der neuen Folge von „Armes Deutschland“ am 21. Mai2024 muss sie Sozialstunden ableisten – ob arbeiten gehen doch nicht so schlimm ist? Das wird man bald bei RTLZWEI sehen.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland“ immer dienstags um 20:15 Uhr.