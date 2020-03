DSDS 2020: Kommt ein neuer Juror?

Xavier Naidoo wurde wegen einem Skandal-Video aus der DSDS-Jury gekickt. Doch gibt es in der nächsten Live-Show nun einen Nachfolger? Nun hat sich auch Dieter Bohlen dazu geäußert.

RTL distanzierte sich zuletzt von Xavier Naidoo. Hintergrund war ein kursierendes Video im Netz – zahlreiche User warfen ihm danach Rassismus vor. Der Fernsehsender zog sofort die Reißleine und schmiss Xavier aus der Jury. Am letzten Samstag änderte sich einiges – auch wegen dem Coronavirus. Neben Dieter Bohlen saßen jetzt nur noch Oana Nechiti und Pietro Lombardi neben ihm – außerdem fand die Live-Show ohne Publikum statt.

Dieses Jahr sind die Liveshows mehr als anders

Die Top 7 dürfen nur noch Familie und Freunde mitnehmen – ansonsten ist der Saal leer! Um eine Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden, ist diesmal kein Publikum im Studio anwesend. Nachdem Xavier Naidoo aus der Jury entlassen worden ist, sprach Dieter Bohlen ungewohnte Worte: „Wir machen hier eine Unterhaltungssendung und da geht es nicht irgendwie um Hass oder irgendwelche Hetze und deshalb steht die ganze Jury und mein ganze Team hinter der Entscheidung von RTL und von UFA.“ Damit setzt er ein klares Zeichen für Toleranz und gegen Rassismus!

Es soll einen neuen Juror geben

Der Chefjuror hat in der Live-Show die Bombe platzen lassen und verriet, dass ab nächsten Samstag die drei wieder zu viert sein werden. „Wir werden am nächsten Samstag hier wieder zu viert sitzen!“, so der Chef-Juror. Weiterhin hielt er es für möglich, dass jede Woche jemand neues da sein wird – aber wer wird es in dieser Woche?

Sitzt Michael Wendler in der DSDS-Jury?

Spekulationen gab es bereits: Laut einigen Schlagzeilen könnte Michael Wendler in der Jury sitzen. Davon scheint Dieter Bohlen jedoch nicht ganz begeistert zu sein: „Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der DSDS-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben.“ Und somit sind die Gerüchte vom Tisch. Wer oder ob überhaupt jemand anderes in der Jury sitzen wird oder ob sie doch zu dritt weitermachen, werden die Zuschauer in der nächsten Live-Show sehen. Die nächste Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr.