Diese 4 Sternzeichen sind die größten Social Media-Junkies

Mal kurz abchecken, was so auf dem Handy abgeht und schon sind drei Stunden vergangen. Wir alle kennen das endlose Scrollen durch die Timeline. Doch einige Sternzeichen kommen davon gar nicht mehr los! Sie können den ganzen Tag auf Social Media verbringen und merken nicht, wie dabei die Zeit vergeht.

Instagram, Snapchat, TikTok und Facebook – nur um einige der beliebtesten Social-Media-Plattformen zu nennen. Sie haben in den vergangenen Jahren das Internet im Sturm erobert. Mittlerweile sind sie einer der wichtigsten Bestandteile des World Wide Web. Über Stunden hinweg kann man mit dem Scrollen von neuen Einträgen der Freunde und lustigen Memes verbringen. Doch einige Sternzeichen übertreiben es damit komplett.

Diese Sternzeichen verbringen besonders viel Zeit auf Social Media

Zwilling

Für Zwillinge ist die Kommunikation zu ihren Liebsten das Wichtigste. Sie wissen es zu schätzen, dass man dank der sozialen Netzwerke ständig in Kontakt bleiben kann – möglicherweise ein wenig zu sehr. Denn die erste morgendliche Amtshandlung ist der Griff zum Smartphone, um die neuesten Nachrichten zu checken. Über den Tag verteilt und bis die Augen fast zufallen, wird das Wunder der Technik auch nicht mehr aus der Hand gelegt.

Jungfrau

„Was machen wohl meine Freunde gerade so?“ – eine Frage, die sich Jungfrauen den lieben langen Tag stellen. Stundenlang können sie die Stories von verschiedensten Personen angucken – nur um sich dann zu wundern, dass man noch nichts geschafft hat. Jungfrauen müssen ständig up to date bleiben – ein Leben ohne Handy ist für sie quasi unmöglich.

Wassermann

Der kreative Wassermann ist gar nicht so scharf darauf, die neusten Posts zu sehen. Viel lieber verbringt er die Zeit auf den sozialen Plattformen, um sich künstlerisch inspirieren zu lassen! Tumblr ist seine große Schwäche und dann auch noch die ganzen Filter auf Instagram und Snapchat – wie kann man da nicht den halben Tag vor dem Display hängen?

Krebs

Wenn es um die neusten Trends geht, weiß der Krebs immer direkt, was abgeht. Egal ob TikTok oder Instagram: Dieses Sternzeichen ist immer bestens informiert. Aber diese Menge an Information hat auch ihren Preis und dieser heißt „Zeit". Er surft stundenlang und vergisst dabei manchmal die reale Welt. Denn die vergisst der Krebs gerne mal und verbringt viel lieber Zeit in der digitalen Welt, als in der echten.