Diese 5 Sternzeichen sind extrem faul

Einige Freunde von uns kommen einfach nie aus dem Knick. Sei es, weil sie kein Bock auf Nichts haben oder noch immer im Bett liegen. Einige Leute sind einfach absolut faul – ob das vielleicht am Sternzeichen liegt?

Faul auf der Couch liegen und sich Serien bei Netflix reinziehen. Für die meisten ist das am Wochenende der Fall – manche wiederum machen das jeden Tag. Der typische Faulenzer halt. Der Grund für die etwas chilligere Einstellung kann unter anderem am Sternzeichen liegen. Gehörst du dazu?

Absolut faul – aber wieso?

Krebs

Krebse sind Gefühlsmenschen. Sie machen sich viele Sorgen – auch um ihre Liebsten. Dadurch sind sie einfach total faul. Wenn er nicht gerade alles zerdenkt, dann macht der Krebs nur das, was er für richtig hält! Denn nur, wenn er von etwas aus Leidenschaft überzeugt ist, nimmt er es auch in Angriff.

Löwe

Sie sind eigentlich sehr leidenschaftliche und starke Persönlichkeiten, machen aber gerne mal ein Päuschen oder vielleicht auch mal zwei: Löwen sind generell ziemlich antriebslos! Sie werden von vielen verehrt, weshalb sie sich gerne mal zurücklehnen und andere die Arbeit machen lassen.

Stier

Dieses Sternzeichen geht es etwas chilliger an und ist insgesamt ziemlich faul. Das ist aber nicht, weil er keine Lust auf Arbeit hat – ganz im Gegenteil: Der Stier ist ein sehr motivierter Kollege. Er bevorzugt aber die gemütliche Zeit mit dem Partner und Freunden, weshalb er gerne mal in Kauf nimmt, dass er nicht ganz so pünktlich auf der Arbeit oder Schule erscheint.

Fisch

Bei Fischen geht nichts auf Zwang! Gerade, wenn stressige Zeiten beginnen, bricht er gerne alles ab und verkriecht sich vor lauter Angst. Dieses Sternzeichen muss sich in seiner Umgebung wohl fühlen, um aus seinem lethargischen Gefühlszustand zu kommen.

Skorpion

Für sie ist das Schöne im Leben einfach wichtiger, als alles andere. Skorpione möchten gar nichts anstrengendes tun, sondern chillen einfach ganz entspannt bis auf den letzten Drücker. Die Faulheit bei Skorpionen ist unangefochten die Nummer eins aller Sternzeichen!