Carina Spack schockiert mit neuem Tattoo

An Körperkunst mangelt es Reality-TV-Star Carina Spack auf einen Fall! Überall auf ihrem Köper findet man Tattoos – jetzt hat sie sich erneut unter die Nadel gelegt. Doch über den neuen Körperschmuck sind die Fans alles andere als begeistert.

Carina Spack hat bereits etliche Tattoos – jetzt kam ein neues dazu! Die ehemalige „Promis unter Palmen“-Kandidatin postet vergangene Woche, dass sie einen neuen Tattoo-Termin und die Fans waren gespannt, was sie sich stechen lässt. Doch dann sah man in ihrer Story das neue Andenken! Ihre Follower sind geschockt, was sich Carina jetzt stechen lassen hat.

Seit einigen Wochen ist „Promis unter Palmen“ vorbei. Carina erntete einen Shitstorm wegen der Mobbing-Attacke gegen Claudia Obert – jetzt möchte die Blondine etwas für sich tun. Die Freundin von Serkan Yavuz, der bei „Die Bachelorette“ im Jahr 2019 teilnahm, teilt fleißig ihr Leben auf Instagram. So auch ihre neuste Tattoo-Errungenschaft! Auf der Innenseite ihres Unterarms hat sich Carina jetzt den Spruch „Du kannst mich aus dem Ruhrpott holen, aber den Pott nicht aus mir“. Einige Fans finden das Tattoo ziemlich geschmacklos.

Auf Promiflash wurde eine Umfrage zu Carina’s neuem Tattoo gemacht, das Ergebnis: Mehr als Dreiviertel der Befragten sagen aus „Das trifft leider gar nicht meinen Geschmack“! Carina dürfte das aber recht egal sein. Der Reality-TV-Star macht einfach das, was sie möchte und was sie gut empfindet! Das unterstreicht ihr Post auf Instagram nochmal deutlich. Mit der Bildunterschrift „My life, my skin, my tattoos“ macht Carina deutlich, wie sie zu der Meinung anderer steht.