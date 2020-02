Jurassic Park: Das machen die Kinder Tim und Lex heute!

„Jurassic Park“ ist bis heute noch immer ein MEGA-Klassiker. Unglaublich, aber der Film wurde schon vor 25 Jahren produziert. Doch was ist eigentlich aus den Kids Tim und Lex geworden?

Im Jahr 1993 hat Steven Spielberg die Dinos in „Jurassic Park“ erstmals losgelassen – danach folgten noch weitere Filme der Kult-Reihe. In dem Streifen waren Joseph Mazzello und Ariana Richards als Tim und Lex Murphy zu sehen – mittlerweile sind die beiden erwachsen geworden. Doch was wurde eigentlich aus den Kinderstars von damals?

Was wurde aus Joseph Mazzello?

Tim spielte einen süßen kleinen Jungen in „Jurassic Park“ – heute ist er natürlich erwachsen. Nach dem Dino-Abenteuer war der Schauspieler noch in zahlreichen weiteren Rollen zu sehen – Joseph Mazzello spielte unter anderem in den Filmen „Mississippi – Fluss der Hoffnung“, „Am wilden Fluss“ oder „The Social Network“ mit. Nicht nur in Filmen, sondern auch in zahlreichen Serien wirkte er mit – darunter „Providence“, „CSI: Den Tätern auf der Spur“ und „Without a Trace – Spurlos verschwunden“. 2016 wirkte er in der Serie „Elementary“ und dem Film „Undrafted“ mit. Bis heute ist er der Schauspieler treu geblieben – von dem süßen Junge aus „Jurassic Park“ ist nicht mehr viel übrig geblieben. Heute ist er ein junger attraktiver Mann.

Das macht die Lex-Darstellerin heute

Erstmals stand die Schauspielerin im Alter von 7 Jahren für einen Werbefilm vor der Kamera. Sie war in dem Streifen „Spaced Invanders" zu sehen. Im Jahr 1993 folgte dann „Jurassic Park", wo sie als Lex zu sehen war. Nach den Dreharbeiten absolvierte Ariana Richards ein Studium und hat einen Abschluss in Schauspiel und Kunst absolviert. Sie spielte außerdem noch in weiteren Filmen und TV-Produktionen mit – darunter „Das Leben und Ich", „Tremors 3 – Die neue Brut" oder „Battledogs". Heute hat sie sich etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ist nicht mehr in vielen Rollen zu sehen – was sie derzeit genau macht, ist nicht bekannt.