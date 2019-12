Der Grinch: Das macht das kleine Mädchen heute

„Der Grinch“ kam vor rund 20 Jahren ins Kino. Dennoch zählt der Streifen nach wie vor zu den beliebtesten Weihnachtsklassikern überhaupt. Doch was ist eigentlich aus dem kleinen Mädchen geworden?

Jim Carrey ist alle Jahre wieder als giftgrüner Weihnachtsmuffel. Das kleine Mädchen Cindy wurde damals von der sechsjährigen Taylor Momsen gespielt. Seitdem hat die Schauspielerin eine krasse Karriere hingelegt! Nach „Der Grinch“ war sie weiterhin als Schauspielerin tätig und spielte im Jahr 2002 unter anderem in dem Streifen „Hansel & Gretel“ mit. Sie war auch für die Serie „Hannah Montana“ im Gespräch – dann bekam jedoch Miley Cyrus die Hauptrolle. Später stand sie jedoch für die Serie „Gossip Girl“ vor der Kamera.

Taylor Momsen hat danach ihre Schauspielkarriere an den Nagel gehangen und ist seitdem als Rockstar unterwegs. „Das ist es, was ich mit meinem Leben machen möchte. Schauspielern ist einfach. Ich betreibe es schon so lange und liebe es – aber du spielst eine Rolle, nicht dich selbst. Musik ist persönlicher, denn du schreibst sie und bist an jedem Schritt beteiligt“, sagte sie damals gegenüber Parade. Im August 2010 erschien das erste Album ihrer Band und mit der Single „Heaven Knows“ landete sie auch in Deutschland einen MEGA-HIT. Dass sie in einer Produktion nochmal vor der Kamera stehen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Darum geht es in dem Film

In dem Film „Der Grinch“ geht es um ein grünes Wesen mit gelben Augen und faulen Zähnen. Er wohnt hoch in den Bergen über der Stadt Whoville. Während sich die Menschen dort auf Weihnachten freuen, hasst er das Fest. Umso näher Weihnachten rückt und die Leute ihre Häuser schmücken und Geschenke besorgen, versucht er ihnen, das Fest ordentlich zu vermiesen. Denn er hasst fröhliche Menschen und will Weihnachten zerstören…

Wann läuft der Film im TV?

„Der Grinch“ ist ein absoluter Klassiker und gehört zur Weihnachtszeit für viele einfach dazu. Und auch in diesem Jahr darf der Streifen an den Festtagen nicht fehlen: Der Film läuft am 24. Dezember 2019 um 16:45 Uhr bei VOX.