Isi Glück: Wird „Mallearen“ der neue Sommerhit?

Isi Glück ist im Megapark auf Mallorca nicht mehr wegzudenken. Die Sängerin heizt den Partytempfel auf der Balearen-Insel ein. Die „Kampf der Realitystars“-Kandidatin hat jetzt den Sommerhit „Mallearen“ veröffentlicht.

Die Sängerin hat in diesem Jahr bei „Kampf der Realitystars“ teilgenommen. „Als ich die Anfrage vom Sender RTL2 bekam, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich teilnehmen würde!“, verriet die Ballermann-Ikone im Interview mit dem Mallorca Magazin. „Das Format mochte ich von Anfang an, da es nicht so auf Krawall aus ist wie andere Sendung. Beim Dschungelcamp würde ich niemals mitmachen!“, verriet sie weiter.

Wird „Mallearen“ der neue Sommerhit?

Der Sommerhit 2024 stammt in diesem Jahr von „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin Isi Glück. Am 05. April 2024 erschien ihr neuer Song „Mallearen“. Direkt nach ihrem Ausflug an den Starstrand in Thailand ging es für sie ins Tonstudio, wo sie eine Hymne über ihre Wahlheimat Mallorca aufnahm.

Seit 2017 tritt sie auf der Partyinsel regelmäßig auf, ihre Songs wie „Delfin“ und „Das Leben ist neParty“ gehören zum festen Repertoire jeder Ballermann-Feier. Jetzt ist sie zurück und liefert erneut einen Partykracher ab. Mit ihrem neuen Song „Mallearen“ präsentiert sie den ultimativen Sommerhit 2024.

„Mallearen“ ist mehr als nur ein Song; er ist eine Einladung zum Feiern und Genießen. Mit eingängiger Melodie und mitreißenden Beats ist dieser Track bereit, nicht nur die Tanzflächen, sondern auch die Herzen der Partybesucher zu erobern. Der Song feiert die einzigartige Atmosphäre und den unvergleichlichen Spirit der Baleareninsel Mallorca. Isi Glücks „Mallearen“ verspricht die Sommerhymne 2024 zu werden.

Wie wird sich Isi Glück bei „Kampf der Realitystars“ schlagen?

Musikalisch ist Isi Glück erfolgreich und am Ballermann einer der bekanntesten Gesichter – wie sie sich aber bei „Kampf der Realitystars“ schlagen wird? Schließlich muss sie dort gegen 22 andere Kandidaten antreten und alle sind heiß auf den Sieg und das Preisgeld. Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars zeigt RTLZWEI ab dem 10. April 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr.