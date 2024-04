Isi Glück: So bekommt sie Job und Privatleben unter einen Hut!

Isi Glück heizt dem Publikum im Megapark auf Mallorca regelmäßig ein und gehört zu einer der gefragtesten Ballermann-Stars. Die Sängerin hat jetzt verraten, wie sie Berufs- und Privatleben unter einen Hut bekommt.

Isi Glück ist eine Powerfrau. Sie bringt den Megapark auf Mallorca zum Beben und hält sich mit viel Workouts fit. 2018 wanderte die Sängerin nach Mallorca zu ihrem Lebenspartner aus. Der Mann an ihrer Seite ist Carlos Lucio. Im Jahr 2019 gaben sich die beiden das Ja-Wort auf der Balearen-Insel. Ihre romantische Hochzeitszeremonie wurde von einem Kamerateam der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“ begleitet.

Die Partykünstlerin hat nicht nur zahlreiche Auftritte im Megapark auf Mallorca, sondern wird auch oft für Auftritte in Deutschland gebucht und pendelt zwischen Spanien und Deutschland. Die „Delfin“-Interpretin muss daher oft viel Zeit für Reisen einplanen – das Privatleben bleibt dabei manchmal auf der Strecke.

Isi Glück: „Das Privatleben kommt schon manchmal zu kurz“

„Das Privatleben kommt schon manchmal zu kurz. Das muss man schon sagen. Gerade an den Wochenenden sind oft Geburtstage oder Hochzeiten, wo ich nicht dabei sein kann. Grundsätzlich versuche ich, ein gutes Mittelmaß zu finden“, sagt Isi Glück im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca beim Megapark-Opening.

Über ihren Job auf Mallorca sagt Isi Glück: „Ich bin jetzt seit 2017 im Megapark. Man wächst hier zusammen wie eine kleine Familie. Es ist schön, hier herzukommen, man kennt sich untereinander und macht sehr viel Spaß.“ Und auch, wenn die Sängerin beinahe jede Woche im Megapark auf der Bühne steht – etwas aufgeregt sei sie noch immer. „Ich trinke vor einem Auftritt meist ein Bier und bin immer etwas aufgeregt. Ich glaube, das gehört einfach dazu“, so die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin.

Das muss man über Isi Glück wissen

Isabel „Isi“ Glück wurde am 11. Februar 1991 in Elsmhorn geboren und hat eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskauffrau gemacht. Später wurde sie zur „Miss Germany“ gekürt. Mit ihrem Hit „Hände hoch Malle“ erlangte Isi Glück erstmals große Bekanntheit und mit dem Song „Das Leben ist ne Party“ in Zusammenarbeit mit DJ-Duo „Harris & Ford“ hatte die Sängerin den großen Durchbruch. Seit 2017 gehört sie fest zum Ensemble vom Megapark.