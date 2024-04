Ingo Peters: „Frechheit“ – Erste Worte nach Schwiegertochter gesucht-Aus!

Ingo Peters wurde durch „Schwiegertochter gesucht“ bekannt und wurde dadurch selbst zum Star. Die Kuppelshow wird bei RTL eingestellt – die restlichen Folgen werden nicht mehr ausgestrahlt. Der einstige Kult-Kandidat bezeichnet die Absetzung als „Frechheit“.

RTL zieht die Notbremse: „Schwiegertochter gesucht“ wird in der laufenden Staffel eingestellt. Grund dafür ist das zu geringe Zuschauerinteresse. „‚Schwiegertochter gesucht‘ entfällt ab sofort im linearen RTL Programm. Die restlichen vier Folgen werden auf RTL+ zu sehen sein“, teilte ein Sendersprecher auf Anfrage von KUKKSI mit.

Ingo Peters kritisiert Aus von „Schwiegertochter gesucht“

Die Zukunft der Kuppelshow ist unsicher – ob RTL eine weitere Staffel in Auftrag geben wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Zur Zukunft des Formats sagt der Sender: „Zu der Zukunft des Formats werden wir uns zu gegebener Zeit äußern.“ Ingo Peters wurde selbst durch die Show bekannt und verurteilt das Aus von „Schwiegertochter gesucht“ aufs Schärfste.

„Finde ich sehr schade, dass es auf RTL einfach abgesetzt worden ist. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Sendung sehr, sehr schlecht bei den Leuten angekommen ist und dass sehr wenige Leute diese Sendung geschaut haben“, erklärt Ingo Peters seinen Followern bei Instagram. Er ist sich sicher: „Mit Vera Int-Veen wäre diese Sache niemals passiert! […] Anscheinend wurde doch die falsche Moderatorin genommen. Man hätte da vielleicht jemand anderes nehmen können, der die Quoten ein bisschen mehr einspielt.“

„Die Leute fühlen sich von RTL verarscht“

Ingo Peters kritisiert auch, dass die restlichen Folgen der Staffel nur bei RTL+ zu sehen sein werden. „Die Leute fühlen sich von RTL und ‚Schwiegertochter gesucht‘ verarscht. Was ist denn mit den Leuten, die RTL+ nicht empfangen können, weil ihr Fernseher vielleicht zu alt ist? Oder ältere Menschen, die vielleicht nicht in der Lage sind, darauf zuzugreifen oder nicht wissen, wie es geht. Ich werde es aus Prinzip nicht schauen, weil ich es eine Frechheit finde. Für mich ist das Thema durch“, so der „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat.