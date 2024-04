Auf dem Bauch, dem Rücken oder doch eher seitlich – bei jedem ist die Schlafroutine eine andere. Doch auf eine Position sollte man lieber verzichten, denn diese hat einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit. Das meint zumindest ein Experte.

Regelmäßige Schlafzeilen oder auch eine längere Bettruhe – eigentlich sollte sich der Körper nachts erholen. Und dennoch ist man morgens nicht fit genug? Das kann tatsächlich an der Schlafposition liegen. Denn eine Position kann negative Eigenschaften auf unsere Gesundheit haben, wie Experten meinen.

Seitliche Position schadet der Gesundheit

Schläft man auf der Seite und krümmt dabei noch die Beine an, kann das für die Gesundheit schädlich sein. Denn das ist die Position, in der wir normalerweise sitzen. „Das ist die Sitzposition, die man vom Tag in den Schlaf übernimmt. Wir sitzen ja 11 bis 13 Stunden am Tag. Der Körper ist dann gewohnt, diese Position auch nachts einzunehmen. Das ist eine schlimme Verlängerung der Sitzposition“, erklärte Schmerzspezialist Roland Liebscher-Bracht mal in einem YouTube-Video.

Experten empfehlen Rückenlage

Mediziner empfehlen, in der Rückenlage zu schlafen. Der Grund? Das Körpergewicht verteilt sich gleichmäßig und Kopf, Hals und Rumpf liegen in einer neutralen Position. „Danach stehst du auf und bist gleich ganz anders wach, als wenn du dich aus deiner zusammengekrümmten Position befreien musst“, so der Experte. „Du wirst die ersten zwei bis drei Tage Muskelkater bekommen. Das lässt dann ganz schnell nach, denn der Körper muss sich an die Ausrichtungen gewöhnen“, erklärt Roland Liebscher-Bracht weiter.

Ganz wichtig ist dabei, dass der Kopf auf einem flachen Kissen liegt. Ist dieser nämlich zu hoch, kann man mit Verspannungen im Nacken aufwachen. Einen Haken hat die Rückenlage aber dennoch, denn diese begünstigt das Schnarchen. Die Embryostellung mit angewinkelten Beinen ist aber dann ganz angenehm, wenn Frauen die Tage haben – das ist aber auch die einzige Ausnahme. Ansonsten sollte man die Rückenlage probieren und am Morgen kann man so perfekt in den Tag starten. Schon gelesen? Das sind die 10 schlimmsten Schlaf-Fehler