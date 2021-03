How I Met Your Mother: Das waren die beste Sprüche von Barney

Wenn man an die Erfolgsserie “How I Met Your Mother” denkt, dann gibt es viele Dinge, die einen selbst immer wieder zum Lachen bringen. Barney Stinsons Sprüche sind dabei ganz weit vorne dabei. Der Frauenheld hatte in wirklich jeder Situation ein paar passende Wörter auf den Lippen. Doch was waren seine besten Sprüche?

Die fünf Freunde Ted Mosby, Marshall Eriksen, Robin Scherbatsky, Lily Aldrin und Barney Stinson brachten in sooo vielen Momenten Millionen von Menschen zum Lachen Dabei gab es immer wieder einen, der mit seinen Sprüchen besonders herausstach: Und zwar ist das Barney Stinson. Wir haben hier mal die besten Sprüche zusammengefasst.

Die besten Sprüche von Barney Stinson

„Ich habe zu Halloween immer ein Notkostüm dabei – falls ich beim schärfsten Mädel auf der Party nicht lande, habe ich die Chance auf einen zweiten ersten Eindruck.“

,,Die Blonde da drüben sitzt genauso locker, wie mein Backenzahn.”

,,Du zwingst mich die Stimme der Vernunft zu sein. Das ist keine schöne Aussicht für mich.”

,,Weißt du, noch eine Stunde später hab ich geschielt. Was super war, denn als es weiterging war es für kurze Zeit so, als ob ich ‘nen Dreier mit Zwillingen hätte.”

,,BroMcDonald hat ‘ne Farm, hi ha hi ha Bro. Und auf der Farm da hat er ein paar Hühner, hi ha hi ha Bro. Mit ‘nem scharfen Huhn hier und ‘nem dummen Huhn da…”

,,Ich weiß, ich rede nicht oft mit dir, Gott. Aber ich weiß, dass viele Mädchen deinen Namen schreien – meinetwegen…”

,,Der Unterschied zwischen meinem Leben und einem Porno? Mein Leben ist besser ausgeleuchtet!”

,,Barney ist wieder Single – danach hat Amerika geschrien!”

,,Nenn mich altmodisch, aber ich muss mindestens dreimal mit einem Mädchen geschlafen haben, ehe ich darüber nachdenken kann, ob ich mit ihr essen gehe…”