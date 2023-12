Volles Haus bis ZOL: Das waren die größten TV-Flops 2023!

Im Jahr 2023 gab es viele neue TV-Formate – einige funktionieren sehr gut, andere Sendungen haben dagegen überhaupt nicht den Nerv der Zuschauer getroffen.

Die TV-Sender haben 2023 viel ausprobiert. Während einige Sendungen hohe Quoten erzielen, gingen andere komplett unter. Den Nerv der Zuschauer haben diese Formate überhaupt nicht getroffen. Wir fassen die größten TV-Flops des Jahres 2023 zusammen.

„Volles Haus“ war einer der größten TV-Flops

Der Nachmittag in SAT.1 schwächelt seit vielen Jahren. Mit „Volles Haus“ wollte der Sender wieder Schwung in die Daytime bringen, ging damit aber komplett krachen – umso so erstaunlicher ist es, dass der Sender so lange durchgehalten hat. Denn die Quoten der Daytime-Show waren teils so niedrig, dass selbst Spartensender wie SAT.1 Gold oder Nitro auf dem Sendeplatz mehr Zuschauer hatten.

Bei „Köln 50667“ half auch der Relaunch nichts

Ein weiterer Flop ist die RTLZWEI-Soap „Köln 50667“. Zu Beginn des Jahres verpasste der Sender der Serie einen umfassenden Relaunch – geholfen hat das nichts. Ganz im Gegenteil: Die Reichweiten sanken auf bis zu miserable 2,2 Prozent bei den jungen Zuschauern. Das Ende vom Lied: Nach über 10 Jahren wird „Köln 50667“ im Jahr 2024 eingestellt.

„Love Island“ und „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ gehen baden

Nach 1,5 Jahren holte RTLZWEI die Kuppelshow „Love Island“ zurück. Das Zuschauerinteresse war so gering wie noch nie! Im Schnitt erreichte die achte Staffel nur 380.000 Zuschauer. Für ProSieben war „Das große Promi-Büßen“ und einem Marktanteil von rund 4,5 bis 7,6 Prozent kein kompletter Flop, aber dennoch fuhr die Show enttäuschte Werte ein. Eine viel größere Baustelle waren auf dem Sender die beiden Formate „Der Heiratsmarkt“ sowie „Zervakis & Opdenhövel. Live.“, welche im Quoten-Tal versanken.

Nach vier Jahren holte RTL die Trampolin-Show „Big Bounce“ zurück. Das Staffelfinale erreichte jedoch nur 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die SAT.1-Show „Mein Mann kann“ tat sich schwer – hier lagen die Marktanteile bei miserablen zwei bis drei Prozent. Und auch „Die perfekte Minute“ brachte auf dem Sender keine Besserung.

Im ZDF läuft die „heute-show“ sehr erfolgreich – auch die ARD wollte ein Stück vom Kuchen abhaben und versuchte es mit „Comedy rettet die Welt!“. Mit einem Marktanteil von 5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigten die Zuschauer jedoch ihr Desinteresse. Dafür ging im ZDF die neue Sketch-Comedy „Wir sind die Meiers“ komplett baden.

Die Thriller-Serie „Zwei Seiten des Abgrunds“ brachte VOX vom Streaming ins lineare TV – das war wohl eine schlechte Idee. Denn die Quoten lagen in der Zielgruppe bei nur rund 2 Prozent. Zwei weitere VOX-Flops waren die Doku-Soaps „Der Mallorca-Makler – Marcel Remus und sein Immobilien-Team“ sowie „Job Switch – Zum Glück gekündigt“. Die französische Serie „Biarritz – Mord am Meer“ in SAT.1 wollten dagegen kaum mehr als 500.000 Zuschauer sehen.

Das waren weitere TV-Flops im Jahr 2023

Die RTL-Show „Jetzt knallt’s – Die Show mit dem Bäng-Moment“ wurde eher versendet. In „Prominent und nützlich“ mussten Stars einigen Jobs nachgehen – nur wenige Zuschauer hatten an der RTLZWEI-Sendung großes Interesse. Weitere Flops in diesem Jahr waren die RTL-Show „Superklein – Die Miniatur-Meisterschaft“, die SAT.1-Datingshow „Dating Game“, die RTLZWEI-Show „Music Drive In“, die ARD-Serie „Wer wir sind“, das SAT.1-Format „Der Hundetrainer-Champion“, die ProSieben-Show „Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?“, die RTL-Serie „Der König von Palma“, die RTL-Show „That’s My Jam“, die VOX-Musikshow „Song Clash“, das ARD-Nachmittagsformat „Die Haustierprofis“, die Kabel Eins-Putzshow „Putz! Blitz! Blank! – Die große Henkel-Putz-Challenge“, die RTLZWEI-Soap „Herr Glööckler sucht das Glück“, die ProSieben-Show „The Voice Rap“, das VOX-Format „Genial gedacht?! – Der Tüftlercheck“, die ProSieben-Comedyshow „Intimate“, die VOX-Show „Make My Date – Die Kuppel-Challenge“ sowie das ARD-Format „Hofgeschichten“.