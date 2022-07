Hotel Zack & Cody: Das machen Dylan & Cole Sprouse heute

Dylan und Cole Sprouse wurden durch die beliebte Serie „Hotel Zack & Cody“ bekannt. Zwar waren die beiden auch schon davor in einigen Filmen zu sehen – die Disney-Produktion war für die Twins jedoch der absolute Durchbruch. Doch was machen die beiden zehn Jahre nach dem Serien-Aus eigentlich?

Dylan und Cole Sprouse sind mit „Hotel Zack & Cody“ berühmt geworden. Die beiden Zwillinge haben damals auf dem Disney-Channel regelmäßig Teenie-Träume vom Leben im Hotel wahr werden lassen. Von 2005 bis 2008 haben die beiden ihr Unwesen im Tipton-Hotel getrieben, von 2008 bis 2011 dann sogar noch auf einem Kreuzfahrtschiff in der Serie „Zack & Cody an Board“.

Darum ging es in Hotel Zack & Cody

Kleine nostalgische Auffrischung der Serie gefällig? Zack stellt nur Chaos an. Er ist miserabel in der Schule und baggert so ziemlich jedes Mädchen an, welches ihm im Hotel über den Weg läuft – selbst Hannah Montana wollte er für sich gewinnen. Cody ist eher der reservierte Typ. Er macht sich nicht so eine große Platte über sein Aussehen und ist Klassenbester. Was die beiden verbindet sind Streiche der feinsten Art und so ziehen die beiden über drei Jahre den Hotelleiter Mr. Moesby durch den Kakao. Im Jahr 2008 kam es jedoch zum Serien-Aus von „Hotel Zack & Cody“.

Das macht Cole Sprouse heute

Dylan und Cole sind mittlerweile 28 Jahre alt! Die beiden sind seit beinahe neun Jahren nicht bei Disney zu sehen – was wurde aus den beiden? Cole spielt seit 2017 in der Netflix-Serie „Riverdale“ als Jughead Jones mit, 2019 sah man ihn in der Hauptrolle im Film „Drei Schritte zu dir“ und hat nebenbei ein Faible fürs Fotografieren entdeckt.

Was wurde aus Dylan Sprouse?

Dylan hingegen sieht sich eher im Hintergrund der Filmindustrie. Für einige Produktionen stand er aber auch weiterhin vor der Kamera. Dennoch findet man ihn eher als Tänzer in Camila Cabello’s Musikvideo „Consequences“ oder 02Kygo’s „Think About You“. Nebenbei hat er noch eine eigene Weinfirma gegründet – die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein! Ob die beiden nochmal zusammen vor der Kamera stehen werden, ist nicht klar. Die Zwillinge schließen es nicht aus – leider gibt es aber keine interessanten Anfragen, welche die beiden feiern. Schon gelesen? Hannah Montana: Das machen die Stars heute!