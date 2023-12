Horny Hangover: Darum hat man in einem verkaterten Zustand mehr Lust auf Sex!

Nach einer langen Nacht folgt ein dicker Schädel. Kein Scherz: Wer einen Kater hat, hat mehr Lust auf Sex. Das hat gleich mehrere Gründe. Aber was steckt wirklich hinter dem sogenannten Horny Hangover?

Dass man am Tag nach Silvester oder einer Party viel mehr Lust auf Sex hat als am Tag zuvor, kann verschiedene Gründe haben. Das ist keine Erfindung der Schnapsindustrie, sondern wurde von der University of Wahington und dem Kinsey Institute bestätigt, wie die Bild-Zeitung schreibt.

So wirkt sich das Horny Hangover-Syndrom aus

Bei Frauen

Trotz Kater am Morgen nach einer Party verspürt man eine höhere Lust auf Sex. Konsumieren Frauen viel Alkohol, hat das Auswirkungen auf den Testosteronspiegel – dieser steigt nämlich deutlich an. Zudem fallen die Hemmungen. Man wird also viel schneller erregt, als es sonst der Fall ist. Selbst, wenn die Party schon längst vorbei ist – in den meisten Fällen ist der Promillewert noch nicht auf dem Nullpunkt und der Restalkohol verstärkt das Interesse nach Zweisamkeit.

Bei Männern

Bei den Männern tritt ein etwas anderes Phänomen auf. Aufgrund der erhöhten Produktion an Östrogenen sieht es mit der Standhaftigkeit nämlich etwas kompliziert aus. Zwar verspüren Männer ebenfalls mehr Lust nach einer durchzechten Party – jedoch können diese Probleme haben, dass der Penis dauerhaft steif bleibt.

Ein Orgasmus kann schmerzlindernd wirken

Ein Kater kommt mit einem brummenden Schädel einher. Der Körper macht sich laut der Bild-Zeitung auf die Suche nach einer Lösung – und die heißt Sex. Denn Orgasmen können schmerzlindernd wirken. Die freigesetzten Hormone wie beispielsweise Serotonin und Endorphine betäuben den Körper. Mit einem Kater ändert sich außerdem die Wahrnehmung der Sinne. Jeder kleine Sonnenstrahl kann die roten Augen zwar quälen, aber dafür fühlt sich das Liebesspiel deutlich intensiver an als sonst.

Hangover-Symptome können zudem einer Krankheit ähneln – man ist deutlich liebesbedürftiger als sonst und sehnt sich nach Zweisamkeit. Am liebsten hätte man den oder die Partner/in zum Kuscheln – der Rest kommt dann von selber. Wichtig wäre: Slow Sex ist angesagt! Auf komplizierte oder akrobatische Stellungen sollte man bei einem Kater lieber verzichten.

Wichtige Tipps gegen einen Kater

Horny Hangover bringt bei einem Kater also grundsätzlich nur Vorteile. Dennoch sollte man handeln, wenn der Kopf brummt. Wichtig ist, dass man den Körper alle Nährstoffe liefert, welche er in der Partynacht verloren hat – deftige Speisen wie belegte Brote tun gut, aber wichtig sind vor allem Vitamine. Deshalb sollte Obst beim Katerfrühstück definitiv nicht fehlen. Kaffee gilt bei einem Kater als Geheimrezept, denn dieser bringt den Kreislauf in Schwung. Auch Melisse, Lavendel und auch Pfefferminzöle können helfen. Dann wird der Hangover vielleicht tatsächlich noch horny.