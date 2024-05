Darum sollte man Rühreier nicht mit einem Holzlöffel machen

Rühreier gehen schnell und sind dazu auch noch total lecker. Diese eignen sich besonders beim Frühstück hervorragend. Damit der Klassiker auch perfekt wird, sollte man einen Fehler vermeiden und auf einen Holzlöffel bei der Zubereitung lieber verzichten.

Ein leckeres Rührei klingt für viele unglaublich verlockend. Direkt aus der Pfanne auf den Teller: So ist Rührei ein echter Genuss. Das Gericht will aber nicht immer perfekt gelingen. Die Zubereitung ist nicht schwer – eigentlich. Denn einige kleine Fehler können das Rührei regelrecht ruinieren.

Beim Rührei nie einen Holzlöffel verwenden

Ob das Rührei perfekt gelingt, hängt auch damit zusammen, welches Küchenutensil man für das Umrühren in der Pfanne verwendet. Auf einen Holzlöffel sollte man dabei lieber verzichten. Als Küchenwerkzeug eignet sich dafür besser ein Gummi- oder Silikon-Spatel (auch Teigschaber genannt), wie merkur.de berichtet.

Darum ist ein Holzlöffel nicht geeignet

Es gibt auch mehrere Gründe, weshalb ein Holzlöffel für das Rührei nicht geeignet ist. Dieser könnte nämlich an der verquirlten Eiermasse festkleben. Nach jedem Umrühren müsste man den Holzlöffel am Pfannenrand abstreifen und ist deshalb mit einem größeren Aufwand verbunden. Zum anderen kommt ein Holzlöffel nicht so gut zwischen Eier und Pfanne – besonders die Pfannenränder erreicht man damit kaum.

Bei einem Spatel aus Silikon sieht das ganz anders aus – dieser kommt nämlich in alle Ecken und beim Umrühren des Rühreies gibt es keine Probleme. Das Rührei ist zudem dann gleichmäßiger gebraten und bekommt man damit auch perfekt aus der Pfanne raus – was dann auch noch den Aufwasch deutlich vereinfacht.

Weitere Tipps für das perfekte Rührei

Damit das Rührei perfekt wird, sollte man noch einige andere Dinge beachten. Öl eignet sich für das Rührei eher weniger – stattdessen sollte man Butter verwenden. Diese hilft in der Pfanne, dass die verquirlten Eier nicht festkleben. Die Eier sollte man in einer Schüssel gut rühren, bevor sie in die Pfanne kommen – so wird die Konsistenz sehr fluffig.

Man sollte Rührei nie auf hoher Hitze braten, denn sonst könnten die Eier schnell verbrennen oder austrocknen. Und auch auf die Länge kommt es an: Die Eier sollten nicht zu lange gebraten werden. Glänzt die Oberfläche und ist es nicht mehr flüssig, sollte es rausgenommen werden. Eine beschichtete Pfanne sorgt dafür, dass die Eier nicht in der Pfanne kleben bleiben und das Rührei kann man mit Gewürzen wie Salz und Pfeffer verfeinern. Wenn auf den Holzlöffel verzichtet und stattdessen einen Spatel aus Silikon verwendet sowie die Tipps beachtet, gelingt das perfekte Rührei.