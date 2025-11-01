„Halloween“: Das ist die richtige Reihenfolge der Filmreihe

Die „Halloween“-Filmreihe begeistert Millionen Horrorfans! Die Reihe umfasst viele Filmteile über mehrere Jahrzehnte. Da können selbst eingefleischte Fans den Überblick verlieren.

Michael Myers trieb in den 70er Jahren erstmals sein Unwesen und verbreitete Angst und Schrecken. Keiner hätte damals wohl gedacht, dass der Streifen von John Carpenter einen so riesigen Erfolg hat und vor allem zahlreiche Fortsetzungen folgen – und ein Ende ist noch längst nicht in Sicht! Denn immer wieder erscheinen neue „Halloween“-Teile in den Kinos.

Der erste Teil „Halloween – Die Nacht des Grauens“ wurde im Jahr 1978 veröffentlicht. In den darauffolgenden Jahren folgten zahlreiche Fortsetzungen und auch Neuverfilmungen – dazu zählen beispielsweise „Halloween“ (2007) und „Halloween II“ (2009), welche nicht an den ursprünglichen Film im Jahr 1978 anschließen.

Die klassische „Halloween“-Filmreihe besteht aus sechs Teilen und erschien zwischen 1978 und 1995. Zwischen 1981 und 2002 erschienen insgesamt sieben Fortsetzungen sowie eine Neuverfilmung im Jahr 2007 und deren Fortsetzung zwei Jahre später. Im Jahr 2018 erschien eine neue „Halloween“-Trilogie – diese spielt zwar nach dem ersten Teil im Jahr 1978, aber ignoriert alle anderen Teile.

Die „Halloween“-Filme im Überblick

„Halloween – Die Nacht des Grauens“ (Halloween, 1978)

„Halloween II – Das Grauen kehrt zurück“ (Halloween II, 1981)

„Halloween III“ (Halloween III: Season of the Witch, 1982)

„Halloween IV – Michael Myers kehrt zurück“ (Halloween IV: The Return of Michael Myers, 1988)

„Halloween V – Die Rache des Michael Myers“ (Halloween V: The Revenge of Michael Myers, 1989)

„Halloween VI – Der Fluch des Michael Myers“ (Halloween VI: The Curse of Michael Myers, 1995)

„Halloween H20“ (Halloween H20: 20 Years Later, 1998)

„Halloween: Resurrection“ (2002)

„Halloween“ (2007)

„Halloween II“ (2009)

„Halloween“ (2018)

„Halloween Kills“ (2021)

„Halloween Ends“ (2022)

Die klassische Reihe

„Halloween – Die Nacht des Grauens“ (1978)

„Halloween 2 – Das Grauen kehrt zurück“ (1981)

„Halloween 4 – Michael Myers kehrt zurück“ (1988)

„Halloween 5 – Die Rache des Michael Myers“ (1989)

„Halloween 6 – Der Fluch des Michael Myers“ (1995)

Die Geschichte von Serienmörder Michael Myers

Mit Ausnahme von „Halloween III“, in dem Michael Myers nur als Cameo zu sehen ist, begleiten alle Teile der Reihe den Serienmörder. Michael Myers hat uns das Fürchten gelehrt – er trug eine weiße William-Shatner-Maske und einen dunklen Overall, in den Streifen hat er kein einziges Wort gesprochen. Seinen Opfern nähert er sich sehr langsam und tötet diese mit einem langen Küchenmesser.

Laut der fiktiven Geschichte wird Michael Audrey Myers am 19. Oktober 1957 in der Stadt Haddonfield geboren. In der Halloween-Nacht im Jahr 1963 tötet der 6-jährige Junge seine Schwester – für die kommenden 15 Jahre kommt er dann ins Smith’s Grove Sanitarium, wo er schweigt. Er gilt als nicht therapierbar und 1978 gelingt ihm die Flucht – er kehrt in seine Heimatstadt zurück und dann beginnt das Morden…