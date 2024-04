„Habe mich bedroht gefühlt!“: Team Wallraff-Reporter Alex fürchtet erstmals um seine Sicherheit

RTL zeigt am Donnerstagabend eine neue Ausgabe von „Team Wallraff“. Das Team hat sich undercover in die Reinigungsbranche eingeschleust. Ein Reporter packt aus und fürchtete erstmals um seine Sicherheit.

Missstände sichtbar machen, Menschen aufrütteln und Konsequenzen anstoßen. Diesem Motto bleibt „Team Wallraff – Reporter undercover“ treu. Auch in der neuen Ausgabe begeben sich Günter Wallraff und sein Reporter-Team in aufwendige Undercover-Recherchen und decken alarmierende Bedingungen in der Arbeitswelt auf.

In einer neuen Reportage recherchieren die Investigativjournalistinnen und -journalisten von „Team Wallraff“ dort, wo es sauber zugehen sollte. Die Reporter recherchieren undercover in der Reinigungsbranche und decken dort schmutzige Geschäfte auf. Die erfahrenen Reporter kommen dabei an ihre Grenzen.

Alex ist seit 15 Jahren Reporter bei RTL und ist für „Team Wallraff“ im Einsatz. Bei seiner Recherche stößt der Reporter auf dubiose Geschäftspraktiken: „Also das ist schon eine Firma, die mit absolut harten Bandagen kämpft und von daher habe ich mich auch definitiv in der Situation bedroht gefühlt“, sagt er laut RTL.

„Team Wallraff“-Reporter fühlt sich nicht mehr sicher

Kommt Alex einer Firma zu nahe? Der Reporter fühlt sich nicht mehr sicher: „Vor zwei Tagen habe ich meine Recherchen abgeschlossen und nun steht auf einmal bei mir ein großer, schwarzer, sehr teurer, dunkler Mercedes vor der Tür.“ Auf dem Fahrzeug lässt sich wohl eine Aufschrift einer Reinigungsfirma erkennen – später erkennt er das Fahrzeug auch vor der jeweiligen Unternehmenszentrale.

Der Reporter hat Angst um sich und seine Familie. „Und dann noch im Hinterkopf zu haben, mit Informanten, mit denen ich gesprochen habe, es gab Bedrohungen, es gab Drohungen gegen die Familie“, berichtet Alex. Dann erklärt er weiter: „Diese Situation hat das schon ausgelöst, dass man sich schneller unsicher fühlt, dass man sich schneller bedroht fühlt. Ich gucke auf jeden Fall jedes Mal: Steht wieder ein Auto von der Firma vor meiner Tür? Ich gucke jedes Mal, wenn ich vor die Tür trete. Also das hat schon was mit einem gemacht.“ Für den Reporter ist das ein merkwürdiges Gefühl und sorgt sich um seine Sicherheit. Was das Team genau aufdecken wird? Die neue Folge von „Team Wallraff – Reporter undercover“ zeigt RTL am Donnerstag um 20:15 Uhr.