GNTM-Gewinnerin Alex Mariah hat noch keine Siegprämie bekommen!

Am 27. Mai war das große Finale der letzten Staffel von ,,Germanys next Topmodel“. Alex Maria konnte sich gegen ihre drei Konkurrentinnen Dascha Carriero, Soulin Omar und Romina Palm durchsetzen. Doch trotz des großen Triumphes hat sie noch immer nicht ihre Siegprämie erhalten.

Wenn man etwas gewonnen hat und dann die Belohnung nicht erhält, fühlt sich das schon etwas blöd an. Immerhin will man ja auch nicht nachfragen. Das könnte sehr frech wirken. Dann doch lieber warten. Genau so geht es zurzeit der aktuellen GNTM-Königin Alex Mariah. Noch immer wartet sie auf ihre 100.000€.

Alex Mariah noch nicht belohnt worden

In dem Youtube-Format ,,World Wide Wohnzimmer“ sind die unterschiedlichsten Promis zu Gast – diesmal war es die aktuelle GNTM-Siegerin Alex Mariah. Natürlich wollten die beiden Moderatoren Benni und Dennis Wolter auch etwas über ihre Zeit am Set wissen. Dabei plauderte die 23-Jährige eine krasse Sache aus. Sie hat nämlich noch immer keine Prämie für den ersten Platz der letzten Staffel bekommen. „Ja, noch warte ich auf die grüne 100.000 Euro auf meinem Konto“, sagte sie in der neusten Folge von „WWW“. Doch die 16. GNTM-Siegerin blieb dennoch bescheiden. Ihr sei das Geld gar nicht so wichtig, wie ihr eigenes Bild auf einem Cover zu sehen.

Was hat sie mit dem Geld vor?

Was macht man eigentlich mit so viel Geld? Das wollte Promiflash im Anschluss nach der Sendung von der Siegerin wissen. „Da ich überhaupt nicht davon ausgegangen bin, dass ich gewinne, habe ich mir dazu keine Gedanken gemacht", gestand sie ganz offen. Naja, so lange das Geld noch nicht da ist, hat sie noch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken.